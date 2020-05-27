В России впервые зафиксировали коронавирус у домашнего животного – пятилетней кошки. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила Всемирная организация по охране здоровья животных

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — говорится в сообщении.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Ранее в мире уже были подтверждены случаи заражения коронавирусом среди животных, которые находились в контакте с инфицированными людьми. Ученые отмечают, что восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.