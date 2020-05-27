«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — говорится в сообщении.
Результаты анализов животного оказались положительными. О том, заболели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается. Отмечается лишь, что кошка «помещена на карантин по месту нахождения».
Ранее в мире уже были подтверждены случаи заражения коронавирусом среди животных, которые находились в контакте с инфицированными людьми. Ученые отмечают, что восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.