«Верховная Рада Украины существенно ужесточила ответственность за преступления против журналистов. Национальный союз журналистов Украины приветствует правильное решение… А фото иллюстрирует сегодняшнее происшествие в Черкассах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Коломиец якобы ворвался в редакцию ТРК «Антенна», где работает Воротник, заблокировал работников, после чего нанес журналисту около 20 ударов. Также нападающие совершили погром в редакции. На месте происшествия работает полиция.
Нападение Воротник связывает со своими критическими материалами о деятельности Коломийца. Накануне он обвинил чиновника в использовании для своего пиара видеоматериалов «Антенны» без указания источника. По мнению Воротника, это кража интеллектуальной собственности. Коломиец пообещал журналистам рассказать о своем видении ситуации позже.
Рада ужесточила ответственность за нападение на представителей средств массовой информации, и ввела наказание в виде десятикратного увеличения штрафа и лишения свободы на 15 лет.
На Украине в 2020 году на журналистов напали 74 раза. Треть произошла за последние три месяца. По словам главы Нацсоюза журналистов Украины Сергея Томиленко, главной причиной роста агрессии в конце года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина.