Черкасский журналист Валерий Воротник сообщил о нападении на него руководителя муниципальной инспекции городского совета Станислава Коломийца. Об этом 2 февраля сообщил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook

«Верховная Рада Украины существенно ужесточила ответственность за преступления против журналистов. Национальный союз журналистов Украины приветствует правильное решение… А фото иллюстрирует сегодняшнее происшествие в Черкассах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Коломиец якобы ворвался в редакцию ТРК «Антенна», где работает Воротник, заблокировал работников, после чего нанес журналисту около 20 ударов. Также нападающие совершили погром в редакции. На месте происшествия работает полиция.

В НСЖУ назвали ответственных за нападение на журналистку © Скриншот из видео NewsOne

Рада ужесточила ответственность за нападение на представителей средств массовой информации, и ввела наказание в виде десятикратного увеличения штрафа и лишения свободы на 15 лет.

На Украине в 2020 году на журналистов напали 74 раза. Треть произошла за последние три месяца. По словам главы Нацсоюза журналистов Украины Сергея Томиленко, главной причиной роста агрессии в конце года является напряженная кампания по местным выборам и конфликтное поведение нарушителей правил карантина.