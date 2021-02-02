По словам Тимошенко, это решение поможет снизить цены на газ в стране.
«Мы вносим проект постановления (и тоже попросим всех лидеров фракций подписать) о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать», — заявила Тимошенко.
Коболев работает в «Нафтогазе» с 2002 года: начинал с должности главного специалиста Департамента экономики и ценовой политики. С 2006 по 2007 год занимал должность директора Департамента корпоративных финансов и ценовой политики, в 2008-2010 годах — советника председателя правления компании. С 2010-го он партнер в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.
В марте 2014 года Коболев был назначен председателем правления «Нафтогаза», а в октябре того же года возглавил набсовет компании.