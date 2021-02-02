Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко просит депутатов Верховной Рады поддержать ее постановление об увольнении главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Она сказала об этом с трибуны парламента 2 февраля, трансляцию вел телеканал «Рада»

«Нафтогаз» подозревают в госизмене – Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Мы вносим проект постановления (и тоже попросим всех лидеров фракций подписать) о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку. И это тоже будет реальный шаг, который нужно делать», — заявила Тимошенко.

Коболев работает в «Нафтогазе» с 2002 года: начинал с должности главного специалиста Департамента экономики и ценовой политики. С 2006 по 2007 год занимал должность директора Департамента корпоративных финансов и ценовой политики, в 2008-2010 годах — советника председателя правления компании. С 2010-го он партнер в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.

В марте 2014 года Коболев был назначен председателем правления «Нафтогаза», а в октябре того же года возглавил набсовет компании.