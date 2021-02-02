В 2020 году Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7%, падение ИПБО зафиксировано впервые с 2015 года, сказано в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины (НБУ)

Более всего — на 53% — упали пассажирские перевозки.

Коронавирус положил экономику Украины на лопатки. Итоги 2020 года © AP, Efrem Lukatsky

На 14,3% упал грузооборот, на 13,8% — добыча каменного угля, на 11,5 — сельское хозяйство.

На 9,1% упало производство стали, наравне с экспортом зерновых это основной источник валютных поступлений в украинскую экономику.

При этом на 8,4% выросла розничная торговля, на 4,7% — производство химических веществ и продукции, на 3% — производство резиновых изделий, на 2,9% — оптовая торговля.

Индекс производства базовых отраслей в 2015 году упал на 11,7%. После этого наблюдался рост индекса: в 2016 году на 5,2%, в 2017 году на 2,6%, в 2018 году на 4,4%, в 2019 году на 1,9%.