Ворожея София из города Хмельник Винницкой области предрекла, что седьмым президентом Украины может стать уроженец Винницкой области. Об этом она рассказала в интервью «33-му каналу» 31 января

Как рассказала гадалка София, она выбрала ремесло провидицы после окончания киевского вуза. К этому ее подтолкнуло знакомство с женой одного из одесских депутатов, которая попросила ее предсказать будущее.

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«[Действующему президенту Владимиру] Зеленскому будет трудно, и он вынужден будет пойти на жесткий компромисс… Он подаст руку своим врагам! И наши винницкие снова будут при власти при больших должностях. Не исключено, что седьмой президент будет из Винницкой области», — рассказала она.

С Винницей часто связывают пятого президента Украины Петра Порошенко. В этом городе находится его фабрика Roshen.

В частности, в Виннице родился бывший украинский премьер-министр и спикер Верховной Рады Украины, успевший побыть и мэром Винницы Владимир Гройсман. Кроме того, при президентах Викторе Ющенко и Петре Порошенко имел политическое влияние уроженец Винницы Александр Домбровский.