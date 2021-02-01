Как рассказала гадалка София, она выбрала ремесло провидицы после окончания киевского вуза. К этому ее подтолкнуло знакомство с женой одного из одесских депутатов, которая попросила ее предсказать будущее.
В интервью гадалка отметила, что о том, кто станет следующим президентом Украины, ее уже спрашивал «один известный человек» и щедро заплатил за прогноз.
«[Действующему президенту Владимиру] Зеленскому будет трудно, и он вынужден будет пойти на жесткий компромисс… Он подаст руку своим врагам! И наши винницкие снова будут при власти при больших должностях. Не исключено, что седьмой президент будет из Винницкой области», — рассказала она.
С Винницей часто связывают пятого президента Украины Петра Порошенко. В этом городе находится его фабрика Roshen.
В частности, в Виннице родился бывший украинский премьер-министр и спикер Верховной Рады Украины, успевший побыть и мэром Винницы Владимир Гройсман. Кроме того, при президентах Викторе Ющенко и Петре Порошенко имел политическое влияние уроженец Винницы Александр Домбровский.