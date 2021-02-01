Президент Украины Владимир Зеленский ждет от США и нового президента Джозефа Байдена содействия движению Украины в НАТО. Об этом 1 февраля он рассказал в интервью Axios и «Голосу Америки»

«Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО… Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — заявил украинский лидер.

Внешнюю политику США Байден доверил потомку беженцев из Киева © REUTERS, Joshua Roberts/File Photo

Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет важным сигналом для Российской Федерации. Он отметил, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями.

Украинский лидер также заявил, что в конфликт в Донбассе тоже никто не мог поверить, поэтому не нужно думать, что возможность вступления Украины в НАТО — это фантастика.