«Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом Альянса, равноправным членом НАТО… Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — заявил украинский лидер.
Также Зеленский пожелал Байдену «успеха со всеми вызовами, которые перед ним поставлены».
Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО будет важным сигналом для Российской Федерации. Он отметил, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями.
Украинский лидер также заявил, что в конфликт в Донбассе тоже никто не мог поверить, поэтому не нужно думать, что возможность вступления Украины в НАТО — это фантастика.