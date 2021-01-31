Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) российского оппозиционера Алексея Навального в письме президенту США Джо Байдену предоставил список из 34 человек, против которых стоит ввести санкции, при этом семь из них уже находятся в санкционном списке Вашингтона, передает CNN 30 января

Ряд глав европейских МИД пригрозили РФ санкциями из-за задержания Навального © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Владимир] Путин даровал богатство и власть и которые владеют ими от имени режима», «нарушители прав человека и те, кто подавляет основные гражданские и политические свободы» и «лица, непосредственно причастные к преследованию Навального и нашей организации».

«Письмо адресовано президенту Соединенных Штатов… США уже давно применяли санкции против лиц, причастных к коррупции. Если кто и может что-либо сделать, так это США», — заявил исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, подписавший письмо.

В список вошли: Роман Абрамович, Александр Бастрыкин, Александр Беглов, Александр Бортников, Антон Вайно, Андрей Воробьев, Виктор Гаврилов, Олег Дерипаска, Виктор Золотов, Дмитрий Иванов, Александр Калашников, Андрей Картаполов, Сергей Кириенко, Андрей Костин, Павел Крашенинников, Алексей Миллер, Михаил Мишустин, Елена Морозова, Михаил Мурашко, Элла Памфилова, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Песков, Денис Попов, Игорь Сечин, Маргарита Симоньян, Сергей Собянин, Владимир Соловьев, Геннадий Тимченко, Николай Токарев, Алишер Усманов, Юрий Чайка, Игорь Шувалов, Константин Эрнст и Игорь Янчук.