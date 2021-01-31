Анатолий Вассерман полагает, что прогноз на 2021 год для Белоруссии выглядит оптимистично. Об этом публицист рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Белоруссия выдержала натиск смуты. Это, конечно, не значит, что она немедленно прекратится, но это значит, что будут искать какие-то новые рецепты давления на мозги. Но это требует времени. Но вот этим временем, я думаю, руководство Белоруссии распорядится грамотно», — считает эксперт.

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Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.