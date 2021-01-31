Присоединение народных республик Донбасса к России ничего не изменит в большом геополитическом раскладе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог, телеведущий Сергей Михеев

Украина.ру на Youtube Эксперимент: могут ли украинцы получить бесплатную вакцину от COVID-19 в России?