«Начать войну за Левобережную Украину? Поддержат ли эту войну в России? Сможем ли мы удержать эту территорию? И, наконец, здесь будет та же ситуация, которая связана с вызовами в самой России. Теоретически я считаю, что нужно возвращать не Донбасс, а всю Украину, но не вижу для этого возможности в реальной перспективе», — сказал политолог.
По словам Сергея Михеева, из риторики российского руководства крайне сложно сделать вывод, что Россия собирается делать с Донбассом.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
На днях главы ДНР и ЛНР на форуме «Русский Донбасс» в Донецке объявили, что будущее Донбасса связано с Россией.