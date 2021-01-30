Все, что украинские власти сделали для борьбы с коронавирусом - запретили российские вакцины. Об этом 29 января сообщили на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Прививки в Сербии: выявлена самая опасная вакцина от COVID © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского провалила кампанию по вакцинации населения.

«Еще прошлым летом Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников», — указали в ОПЗЖ.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже заявлял, что в стране никогда не зарегистрируют «Спутник V». До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не намерен закупать российскую вакцину от коронавируса, даже если ее эффективность будет подтверждена.

Накануне Зеленский назвал поставку вакцины — не только вопросом здоровья и жизни украинцев, «но и политики и геополитики».