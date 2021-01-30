Россия, как сильная и великая страна должна быть одновременно и благородной, и реагировать так, как иногда реагирует на высказывания недалёких западных политиков — с долей снисхождения, считает эксперт.
«Ведь на место этих недалёких политиков в будущем могут прийти нормальные люди. Тем более что, по данным одного из недавних опросов, который провела французская социологическая компания IFOP, за нормализацию отношений с Россией выступили 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев», — отметил Погребинский.
Политолог добавил, что украинское общество свернуло на дорогу, ведущую в тупик, и надо помочь этому обществу, в условиях, когда очень многие украинцы по-прежнему хорошо относятся к России (почти половину), вернуться на нормальную дорогу, на дорогу построения нормальных отношений между этим государством — тем, какое сейчас есть, и Россией.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.