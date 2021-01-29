Президент Украины Владимир Зеленский решил поменять правила церемонии при визите в страну иностранных гостей, которые теперь будут возлагать цветы к памятнику Евромайдана вместо Стелы Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. Об этом 29 января сообщает «Судебно-юридическая газета», которая имеет в распоряжении соответствующий документ

Отмечается, что на данный момент положение устанавливает, что программой государственного визита предусматриваются церемония возложения главой иностранного государства венка к могиле Неизвестного солдата в Киеве и церемония чествования главой иностранного государства памяти жертв голодомора.

Эту норму в положении предлагается изложить в новой редакции, внеся в протокол, в частности, церемонию возложения цветов к памятнику, посвященному чествованию участников Майдана.

«Также поменяются правила инаугурации президента, которые вместо возложения венка к могиле Неизвестного солдата будут предусматривать венок к местам или памятникам, посвященным защитникам Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанный акт направлен на «героизацию и чествование памяти защитников Украины». Также, по мнению Зеленского, это будет иметь позитивное влияние на «историческое сознание нации».

В 2021 году Украина вступила в седьмой постмайданный год. Самым негативным образом события 2014 года на Украине отразились на Донбассе, где все эти годы продолжаются боевые действия. Параллельно с этим жизнь простых украинцев продолжает ухудшаться. Начиная с января в стране проходят акции протеста против повышения тарифов на ЖКХ.