Провокация с депутатами готовилась накануне инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом глава государства рассказал 29 января во время общения со студентами, передает Telegram-канал «Пул Первого»

«Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел», — сказал Лукашенко.

В конце сентября прошлого года во Дворце Независимости в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Мероприятие не анонсировалось в государственных СМИ, о нем сообщили, когда глава государства принял присягу. На мероприятии присутствовали около 700 человек: служащие госведомств из столицы и регионов Белоруссии, представители СМИ, экспертного сообщества, спортсмены.