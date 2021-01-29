«Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — заявил Степанов, говоря о партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Украинские СМИ сообщили, что партия инициировала сбор подписей в поддержку регистрации вакцины из РФ на Украине. В начале года Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» подала российскую вакцину от COVID-19 на регистрацию в стране.
Еще недавно Степанов заявил, что Киев может закупить российскую вакцину, но только после того, как ее одобрит Всемирная организация здравоохранения и «появятся доказательства ее безопасности».
В четверг, 28 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволяет использовать на Украине вакцину, не прошедшую третью стадию испытаний. Законопроект предусматривает начало вакцинации в режиме экстренного использования. Закон необходим для регистрации вакцин на Украине.
Вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.
Тем временем в России продолжается вакцинация от коронавируса. Свою заинтересованность в приобретении вакцины высказал ряд стран. Украина намерена приобрести вакцину в Китае, при этом оговаривается, что если ее эффективность окажется менее 50%, то от этих планов откажутся. Ранее применение китайской вакцины одобрили в Индонезии, ее эффективность составила менее 70%, в то время как эффективность «Спутника V» составляет более 90%.