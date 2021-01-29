Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 29 января, что Украина не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Трансляция брифинга велась в Facebook

«Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — заявил Степанов, говоря о партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Украинские СМИ сообщили, что партия инициировала сбор подписей в поддержку регистрации вакцины из РФ на Украине. В начале года Медведчук заявил, что харьковская компания «Биолек» подала российскую вакцину от COVID-19 на регистрацию в стране.

Еще недавно Степанов заявил, что Киев может закупить российскую вакцину, но только после того, как ее одобрит Всемирная организация здравоохранения и «появятся доказательства ее безопасности».

Гутерриш рассказал о значении российской вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований.

Тем временем в России продолжается вакцинация от коронавируса. Свою заинтересованность в приобретении вакцины высказал ряд стран. Украина намерена приобрести вакцину в Китае, при этом оговаривается, что если ее эффективность окажется менее 50%, то от этих планов откажутся. Ранее применение китайской вакцины одобрили в Индонезии, ее эффективность составила менее 70%, в то время как эффективность «Спутника V» составляет более 90%.