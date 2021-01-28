Двухдневный международный форум «Русский Донбасс», на котором будет впервые принята доктрина государственной политики ДНР и ЛНР, начался в донецком Центре славянской культуры, сообщило Донецкое агентство новостей 28 января

На место прибыли Глава ДНР Денис Пушилин, Глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, политологи, преподаватели вузов, научные и культурные деятели, российские журналисты, общественники — всего около 400 человек.

Пять фактов о независимом Донбассе: что произошло и что будет © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о создании платформы идеологического устройства республики — формировании культурно-исторической доктрины «Русский Донбасс» 13 декабря 2020 года.

После этого началось ее обсуждение. Всего прошло семь дискуссий, в них приняли участие порядка 500 человек — представители научного сообщества, работники образования, политологи, депутаты, общественники.