Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев сообщил, что госконцерн по итогам реформы заменят два самодостаточных холдинга. Об этом 28 января он рассказал в интервью Укринформу

«65 предприятий сформируют новый холдинг с рабочим названием "Оборонительные системы Украины", он, в свою очередь, будет состоять из 6 субхолдингов. Также планируем, что в него войдут спецэкспортеры, которые будут помогать со сбытом продукции», — заявил он.

«Укроборонпром» могут ликвидировать летом 2021 года © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Гендиректор концерна заявил, что такая реформа позволит воплощать совместные проекты с международными партнерами, обеспечивать прозрачный трансфер технологий, чтобы выпускать качественное вооружение, в первую очередь для ВСУ.

Гусев добавил, что обратился к президенту с просьбой определить законопроект как неотложный для рассмотрения в Раде.

«Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, производству артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.