Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассматривает собрание как один из элементов легитимизации своего правления. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

По словам Болкунца, Лукашенко понимает, что у него нет никакой поддержки в обществе, и поэтому ищет платформы сторонников, которые могут сделать для него красивую картинку.

«Это собрание чем-то напоминает съезды Северной Кореи. По картинке, наверно, будет то же самое», — предположил эксперт.

Безпалько объяснил, чем Всебелорусское собрание напоминает опрос Зеленского © Украинская правда

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Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.