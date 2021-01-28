По словам Болкунца, Лукашенко понимает, что у него нет никакой поддержки в обществе, и поэтому ищет платформы сторонников, которые могут сделать для него красивую картинку.
«Это собрание чем-то напоминает съезды Северной Кореи. По картинке, наверно, будет то же самое», — предположил эксперт.
Болкунец допустил возможность «сюрпризов» Лукашенко от оппозиции в дни проведения собрания. Однако, по его мнению, в середине февраля массовых уличных акций ждать не приходится.
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Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.