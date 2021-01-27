У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет перспектив для сохранения реальной власти, считает российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Об этом Болкунец рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Однако еще накануне Нового года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.

- Дмитрий, означает ли это отказ Лукашенко от обещанной им конституционной реформы?

— Это собрание не имеет никаких полномочий для принятия каких-либо решений. Оно напоминает съезд фанатов Александра Лукашенко, потому что там не представлены никакие оппозиционные силы. Там 2700 кандидатов, отобранных по спискам комитета госбезопасности, поэтому это собрание — исключительно пиар Александра Лукашенко.

Дмитрий Болкунец: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается конституционной реформы, то он, по-моему, сам не знает, когда хочет ее принять и что туда надо вносить, чтобы сохранить свою власть. У него подходит срок обещаний, которые он давал Путину в Сочи о необходимости транзита власти и изменения Конституции, но он ничего из этого не выполняет. Он постоянно выкручивается и пытается выдумывать новые варианты ухода от обещаний.

- Белорусская оппозиция также назвала ВНС съездом актива сторонников Лукашенко и предложила альтернативные форматы общественных обсуждений: Белорусский демократический форум и платформа народных представителей «Сход». Какой вес в белорусском обществе будут иметь решения, принятые на этих площадках?

— Они не будут носить массовый характер. Вряд ли эти платформы создадут какую-то угрозу для системы и вызовут широкий общественный дискурс и резонанс, тем более что они будут проходить в онлайне, хотя, возможно, там будет более прозрачная процедура, чем на Всебелорусском народном собрании. Но эти платформы также не имеют никаких полномочий для принятия решений.

- Как вы оцениваете инициативу Павла Латушко включить делегатов ВНС в санкционные списки? Удастся ли это сделать и какие будут последствия?

Власть силовиков. Особенности кадровой политики Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Латушко имеет возможность такого воздействия, но насколько это будет реалистично — не знаю.

Мне кажется, было бы более сильным, если бы кто-то из участников оппозиционных платформ смог выступить на этом съезде и высказать свою альтернативную точку зрения. Но такие сюжеты исключены, потому что этих людей тут же арестуют и выведут из зала. Это уже было на предыдущих собраниях.

Напомню, в 2006 году один из кандидатов в президенты Александр Козулин до собрания вообще не доехал — его избили. Лукашенко потом сказал: «Морской пехотинец хотел у нас выступить, так ему по голове дали». То есть все делается для того, чтобы не дать представителям альтернативных точек зрения высказаться на собрании.

- Как Всебелорусское собрание повлияет на политическую атмосферу в стране? Станет ли оно катализатором новой волны протестов?

— Это собрание не станет, но предполагаю, что может быть анонсируемое событие в виде марша или забастовки в эти дни. Оппозиция придумает в дни собрания какие-то сюрпризы Лукашенко. Но ожидать, что в середине февраля, когда достаточно холодно, на улице будут массовые акции, я бы не стал.

Подчеркну, что это собрание Лукашенко рассматривает как один из элементов легитимизации. Он понимает, что у него нет никакой поддержки в обществе, поэтому он находит платформы сторонников, которые могут сделать для него красивую картинку.

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- Белоруссия и Россия собираются в ближайшее время подписать межправительственное соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты Российской Федерации. Как вы оцениваете экономический эффект от реализации этого соглашения?

— Не могу оценить, не зная вводные этого соглашения, но скорее всего какие-то преференции будут даны на реализацию этой задачи со стороны РЖД или других структур.

Надо еще понимать возможности железной дороги. Без модернизации железной дороги говорить о серьезных масштабах переброски таких транспортных потоков не приходится. В том числе и нефтепродуктов, и насыпных грузов, например, калийных удобрений. В целом перспектива такого проекта есть, но для этого нужно, подчеркну, модернизировать железную дорогу.

Возможно, потребуется использовать для нефтепродуктов незагруженную нитку нефтепровода «Дружба», она сейчас заброшена. Можно сделать из нефтепровода нефтепродуктопровод, чтобы поставлять в терминал переработанные нефтепродукты.

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero - Каков ваш прогноз относительно политического будущего Белоруссии на ближайший год?

— Закат эпохи Лукашенко продолжается, никаких перспектив для сохранения серьезной власти он не имеет. Единственное, что он может делать, — это преследование оппонентов, тюрьмы и физическая ликвидация. Никаких перспектив для нормализации отношений с Западом он не имеет, может быть, Китай ему подбросит какие-то ресурсы. Россия вряд ли будет поддерживать финансово, вероятно, какие-то небольшие ресурсы будет давать, но не более того.

Для него все может закончиться очень быстро, а может затянуться по времени. Но очевидно, что этот человек уйдет в историю как диктатор, который уничтожает государство и пытается развязать в стране гражданскую войну.

- Насколько вероятно отстранение Лукашенко от власти в этом году?

— Высокая вероятность, я бы оценил ее 50 на 50.