Рядовые граждане Украины, находятся под огромным влиянием националистической пропаганды, которая транслируется всеми возможными способами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала украинская поэтесса и переводчик Евгения Бильченко

Убийца-неонацист Стерненко начал терроризировать поэтессу Евгению Бильченко © Facebook/Евгения Бильченко

«С другой стороны, на них сказывается такая же русофобская ксенофобская нетерпимая пропаганда со стороны органов власти, которые находятся в состоянии сервисного придатка по отношению к радикалам. Они им никак не сопротивляются, боятся, многие представители правых вошли в органы власти и образовалась такая спайка», — рассказала собеседница издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Доктор культурологии Евгения Бильченко стала объектом травли со стороны праворадикалов на Украине после того, как в Facebook выступила в защиту русского языка, раскритиковав статью 30 закона о языке. Кроме физической расправы ей угрожают увольнением.