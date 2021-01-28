По ее словам, эта пропаганда ведется на уличном низовом уровне праворадикальными организациями, часть которых занесены в список экстремистских структур по всему миру как С14.
«С другой стороны, на них сказывается такая же русофобская ксенофобская нетерпимая пропаганда со стороны органов власти, которые находятся в состоянии сервисного придатка по отношению к радикалам. Они им никак не сопротивляются, боятся, многие представители правых вошли в органы власти и образовалась такая спайка», — рассказала собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Доктор культурологии Евгения Бильченко стала объектом травли со стороны праворадикалов на Украине после того, как в Facebook выступила в защиту русского языка, раскритиковав статью 30 закона о языке. Кроме физической расправы ей угрожают увольнением.