Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер
Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер
© РИА Новости, Илья Питалев
По мнению политика, Байден отслужит на посту президента два срока, и пройдут они тихо, без резких демаршей.

«Америка пойдёт постепенно по пути самоизоляции. Европа будет дряхлеть и бороться с ковидами. В Азии — Китай, Индия, Япония — пусть втроём решают, может, какие-то вопросы обсуждают. Европу это интересовать не должно, нас тоже, американцев тоже», — сказал Жириновский.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года.  Экс-президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.

 