По мнению политика, Байден отслужит на посту президента два срока, и пройдут они тихо, без резких демаршей.
«Америка пойдёт постепенно по пути самоизоляции. Европа будет дряхлеть и бороться с ковидами. В Азии — Китай, Индия, Япония — пусть втроём решают, может, какие-то вопросы обсуждают. Европу это интересовать не должно, нас тоже, американцев тоже», — сказал Жириновский.
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Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Экс-президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.