Америка постепенно пойдет по пути самоизоляции, а Европа будет дряхлеть, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев

«Америка пойдёт постепенно по пути самоизоляции. Европа будет дряхлеть и бороться с ковидами. В Азии — Китай, Индия, Япония — пусть втроём решают, может, какие-то вопросы обсуждают. Европу это интересовать не должно, нас тоже, американцев тоже», — сказал Жириновский.

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Президентские выборы в США, победителем которых стал кандидат от демократов Джо Байден, состоялись 3 ноября прошлого года. Экс-президент США Дональд Трамп не признал свое поражение, его юристы обратились с исками в суды, требуя расследовать многочисленные случаи фальсификации подсчета голосов избирателей.