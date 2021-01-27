Белорусское общество раскололось на две части относительно роли России в политическом кризисе в Белоруссии. Об этом в программе «Ищенко о главном» на Youtube-канале рассказал политолог Ростислав Ищенко

Ищенко VLOG: США намерены похоронить православие? © Скриншот из видео Украина.ру

В рамках этого жесткого столкновения идет радикализация, то есть усиливаются полюса, а значит, рассасывается умеренный центр, который был не против интегрироваться в Россию.

«Для одних Лукашенко последний свет в окошке, для других — первый враг народа. Но одни говорят, что Россия пытается свергнуть Лукашенко, чтобы забрать у белорусского народа его социализм, а другие говорят, что Россия удерживает Лукашенко, чтобы не позволить белорусскому народу уйти в светлое европейское счастье», — считает политолог.

Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.