По его словам, одна из них, посткоммунистическая, ориентирована на Лукашенко и считает, что Белоруссия — это все еще БССР, другая, литвинская, полагает, что Белоруссия — часть Европы.
В рамках этого жесткого столкновения идет радикализация, то есть усиливаются полюса, а значит, рассасывается умеренный центр, который был не против интегрироваться в Россию.
«Для одних Лукашенко последний свет в окошке, для других — первый враг народа. Но одни говорят, что Россия пытается свергнуть Лукашенко, чтобы забрать у белорусского народа его социализм, а другие говорят, что Россия удерживает Лукашенко, чтобы не позволить белорусскому народу уйти в светлое европейское счастье», — считает политолог.
Полностью выпуск программы можно посмотреть здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.