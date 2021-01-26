Еще со времен авиаконструктора Сергея Королева на космическом предприятии «Южмаш», расположенном в Днепропетровской области, существуют определенные ритуалы и суеверия, рассказывает Telegram-канал Украина.ру 26 января со ссылкой на работников «Южмаша»

«При Королеве ребята ходили "по-маленькому" на стартовый стол, чтобы ракета полетела. У нас также есть свои традиции. В момент огневых испытаний на стенд, как и на корабль, женщины не допускаются. Это запрещено», — цитирует ТГ-канал сотрудников.

Агония «Южмаша». «Морской старт» обернулся финишем украинского «Зенита» © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что предприятие на сегодняшний день испытывает катастрофические трудности из-за запрета на сотрудничество с Россией, введенного киевским режимом в 2014 году.

Украинские власти не собираются финансировать собственную космическую промышленность, которая до запрета на 90% работала на российских заказчиков.

«Южмаш» сейчас находится на грани выживания. При нынешней украинской власти, сделавшей ставку на русофобию, его возрождение невозможно.