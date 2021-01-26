«При Королеве ребята ходили "по-маленькому" на стартовый стол, чтобы ракета полетела. У нас также есть свои традиции. В момент огневых испытаний на стенд, как и на корабль, женщины не допускаются. Это запрещено», — цитирует ТГ-канал сотрудников.
Также отмечается, что «в некоторых местах нужно постучать по дереву, в определенных местах — постоять и подождать».
Следует отметить, что предприятие на сегодняшний день испытывает катастрофические трудности из-за запрета на сотрудничество с Россией, введенного киевским режимом в 2014 году.
Украинские власти не собираются финансировать собственную космическую промышленность, которая до запрета на 90% работала на российских заказчиков.
«Южмаш» сейчас находится на грани выживания. При нынешней украинской власти, сделавшей ставку на русофобию, его возрождение невозможно.