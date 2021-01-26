По словам Шимова, во Всебелорусском народном собрании всегда принимали участие исключительно лояльные власти кандидаты, и сейчас, на шестом собрании, это вряд ли изменится.
Политолог описал изменения, которые он предложил бы внести в конституцию, если бы мог стать участником ВНС.
«Убрал бы право президента издавать декреты, ввел бы выборность местных и региональных властей, упразднил бы верхнюю палату парламента — совершенно избыточное в условиях Белоруссии образование, заменил бы призывную армию на контрактную. Ну и прописал бы положения об интеграции с Россией и Союзном государстве», — перечислил Шимов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11-12 февраля. На нем планируется обсудить основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.