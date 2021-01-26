На шестом Всебелорусском собрании дело ограничится общими фразами о необходимости конституционной реформы, предположил в интервью изданию Украина.ру минский политолог Всеволод Шимов

По словам Шимова, во Всебелорусском народном собрании всегда принимали участие исключительно лояльные власти кандидаты, и сейчас, на шестом собрании, это вряд ли изменится.

Дзермант рассказал, как Всебелорусское собрание повлияет на протесты © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Убрал бы право президента издавать декреты, ввел бы выборность местных и региональных властей, упразднил бы верхнюю палату парламента — совершенно избыточное в условиях Белоруссии образование, заменил бы призывную армию на контрактную. Ну и прописал бы положения об интеграции с Россией и Союзном государстве», — перечислил Шимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11-12 февраля. На нем планируется обсудить основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.