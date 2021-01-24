Глава генерального штаба Испании Мигель Анхель Вильярроя, которого обвинили в получении дозы вакцины вне очереди, ушел в отставку, сообщило агентство Европа Пресс 23 января

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Что касалось вакцинации Вооруженных сил страны, то там также были три приоритетные группы и начальник генштаба попадал в последнюю из них. Но, согласно информации, распространенной СМИ, Мигель Анхель Вильярроя получил прививку от коронавируса вне очереди.

После утечки этой информации случился скандал, поэтому чиновник спустя 24 часа подал в отставку, и министр обороны ее принял.

Глава Генштаба сказал, что следовал установленному протоколу вакцинации и не пользовался своим привилегированным положением, однако решил оставить должность, чтобы сохранить имидж Вооруженных сил.

После инцидента в ведомстве проводят проверку, действительно ли соблюдается протокол вакцинации.