Известно, что в Испании массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в конце декабря и первыми прививку должны были получить постояльцы домов престарелых, а также медицинский персонал.
Что касалось вакцинации Вооруженных сил страны, то там также были три приоритетные группы и начальник генштаба попадал в последнюю из них. Но, согласно информации, распространенной СМИ, Мигель Анхель Вильярроя получил прививку от коронавируса вне очереди.
После утечки этой информации случился скандал, поэтому чиновник спустя 24 часа подал в отставку, и министр обороны ее принял.
Глава Генштаба сказал, что следовал установленному протоколу вакцинации и не пользовался своим привилегированным положением, однако решил оставить должность, чтобы сохранить имидж Вооруженных сил.
После инцидента в ведомстве проводят проверку, действительно ли соблюдается протокол вакцинации.