Он напомнил, что в 2013 году Украина получила от России 3 миллиарда долларов без каких-либо условий, а также должна была получить еще 12 миллиардов.
«Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», — сказал Лесик.
Он подчеркнул, что сейчас Украина полностью находится под внешним управлением и зависит от кредитов МВФ. Он также выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Россией и Европой.