Отказ Украины от российских кредитов – это большая ошибка, уверен глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик. Об этом он рассказал в эфире «NewsOne», передает РИА Новости 24 января

Транш нам только снится. Получит ли Украина в этом году деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», — сказал Лесик.

Он подчеркнул, что сейчас Украина полностью находится под внешним управлением и зависит от кредитов МВФ. Он также выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Россией и Европой.