Пожар вспыхнул в четверг, 21 января, на улице Нижней Гиевской, на втором этаже жилого здания, переоборудованного под дом престарелых. По предварительным данным, 15 человек погибли, 11 госпитализированы.
Генпрокурор сообщила о задержании четырех человек, причастных к организации дома престарелых. Это хозяин домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением, администратор, координировавший работу пансионата, при этом не трудоустроенный на этом месте работы официально.
По ее словам, задержанные супруги учредили общественную организацию, которую могли использовать для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. При этом стоимость пребывания в пансионате «Золотое время» в среднем составляла 15 тысяч гривен (около 40 000 рублей).
Кроме того, генпрокурор рассказала, что на участке находилось два дома — пансионат и так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию дома, в котором размещался пансионат, также к нему было подключено газо- и электроснабжение без специальных разрешений.
«Следственным путем проверяются следующие основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети», — написала Венедиктова.
Ранее она назвала возможной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Ведутся следственные действия. В связи с пожаром прокуратура и ГБР также начали производство, в котором проверят, исполняли ли сотрудники ГСЧС свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности на объекте должным образом.