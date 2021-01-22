Среди версий возникновения пожара в частном доме престарелых «Золотое время» в Харькове, рассматривается поджог. Об этом 22 января сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова

Пожар вспыхнул в четверг, 21 января, на улице Нижней Гиевской, на втором этаже жилого здания, переоборудованного под дом престарелых. По предварительным данным, 15 человек погибли, 11 госпитализированы.

Пожар в харьковском доме престарелых: полиция задержала подозреваемых © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout

По ее словам, задержанные супруги учредили общественную организацию, которую могли использовать для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. При этом стоимость пребывания в пансионате «Золотое время» в среднем составляла 15 тысяч гривен (около 40 000 рублей).

Кроме того, генпрокурор рассказала, что на участке находилось два дома — пансионат и так называемый реабилитационный центр для алко- и наркозависимых. Отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию дома, в котором размещался пансионат, также к нему было подключено газо- и электроснабжение без специальных разрешений.

«Следственным путем проверяются следующие основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник в результате замыкания электросети», — написала Венедиктова.

Ранее она назвала возможной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Ведутся следственные действия. В связи с пожаром прокуратура и ГБР также начали производство, в котором проверят, исполняли ли сотрудники ГСЧС свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности на объекте должным образом.