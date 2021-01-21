Ряд украинских журналистов выразили беспокойство в соцсетях из-за того, что экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко никак не отреагировал на инаугурацию президента США Джо Байдена, которая состоялась 20 января

При этом президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена в Twitter и пригласил его в «хорошо ему знакомый» Киев.

Он следил за церемонией инаугурации вместе с временной поверенной по делам США на Украине Кристиной Квин и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Украину на инаугурации представлял посол в США Владимир Ельченко.

Куратор по-киевски: что Джо Байден говорил об Украине © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

В частности, с приходом к власти Байдена поздравили Арсений Яценюк и Михаил Саакашвили.

«Где Порошенко и почему он молчит… Неужели не будет ожидаемого прогиба перед новыми хозяевами Белого дома? Неужели сдержится гетман?» — поинтересовалась в Telegram журналистка издания Страна.ua Олеся Медведева.

«Ткните там Петра Алексеевича палкой, он живой?» — написали авторы телеграм-канала Klymenko Time.