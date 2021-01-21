При этом президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена в Twitter и пригласил его в «хорошо ему знакомый» Киев.
Он следил за церемонией инаугурации вместе с временной поверенной по делам США на Украине Кристиной Квин и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Украину на инаугурации представлял посол в США Владимир Ельченко.
Отмечается, что весь политический бомонд Украины высказался в связи с инаугурацией нового главы США.
В частности, с приходом к власти Байдена поздравили Арсений Яценюк и Михаил Саакашвили.
«Где Порошенко и почему он молчит… Неужели не будет ожидаемого прогиба перед новыми хозяевами Белого дома? Неужели сдержится гетман?» — поинтересовалась в Telegram журналистка издания Страна.ua Олеся Медведева.
«Ткните там Петра Алексеевича палкой, он живой?» — написали авторы телеграм-канала Klymenko Time.