Илон Маск оценил российские и украинские ракеты
Илон Маск оценил российские и украинские ракеты
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По его словам, чтобы через пять лет «показать Кремлю зубы», нужно «в действительности иметь ракеты». Он считает, что, если бы Киев обладал достаточной политической волей, можно было бы создать ракеты с дальностью полета до полутора тысяч километров, «чтобы можно было достать до Кремля ракетой».

Лишь в этом случае, резюмировал Бадрак, Украина сможет изменить риторику переговоров с Россией.

В декабре 2020 года украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал Киев разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, а также устроить российскому флоту новый «Перл-Харбор».

Позднее ему в Крыму напомнили, чем обернулось для Японии нападение на Перл-Харбор. В Совете Федерации также заявили, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины.

 