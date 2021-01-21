Украине следует начать тратить по несколько миллиардов долларов в год на перевооружение армии. Об этом 20 января заявил военный эксперт Валентин Бадрак в эфире телеканала «Апостроф»

Илон Маск оценил российские и украинские ракеты © Tesla Motors | Tesla Motors | Перейти в фотобанк

Лишь в этом случае, резюмировал Бадрак, Украина сможет изменить риторику переговоров с Россией.

В декабре 2020 года украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал Киев разработать стратегию военного освобождения Крыма и Донбасса, а также устроить российскому флоту новый «Перл-Харбор».

Позднее ему в Крыму напомнили, чем обернулось для Японии нападение на Перл-Харбор. В Совете Федерации также заявили, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины.