Зеленский выразил уверенность, что при новом президенте США отношения между двумя странами будут улучшаться. Он отметил, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины, которая хорошо знакома главе США.
Президент Украины рассказал, что смотрел инаугурацию Байдена в новом офисе на Банковой.
Он также выложил в Instagram фото, на котором видно, что во время просмотра вместе с ним находилась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.
Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021
По словам молдавского политтехнолога, директора компании Intellect Group Яна Лисневского, Украина важна для геополитических целей США, поэтому американский президент Байден, несмотря на свое отношение к элите этой страны, не изменит своей политики в отношении Киева.