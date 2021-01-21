«Байден зол»: политтехнолог о планах США на Украину
«Байден зол»: политтехнолог о планах США на Украину
© Sputnik / Osmatesco
Зеленский выразил уверенность, что при новом президенте США отношения между двумя странами будут улучшаться. Он отметил, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины, которая хорошо знакома главе США.

Президент Украины рассказал, что смотрел инаугурацию Байдена в новом офисе на Банковой.

Он также выложил в Instagram фото, на котором видно, что во время просмотра вместе с ним находилась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

По словам молдавского политтехнолога, директора компании Intellect Group Яна Лисневского, Украина важна для геополитических целей США, поэтому американский президент Байден, несмотря на свое отношение к элите этой страны, не изменит своей политики в отношении Киева.

 