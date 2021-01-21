Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом украинский лидер написал 20 января в своем Twitter

«Байден зол»: политтехнолог о планах США на Украину © Sputnik / Osmatesco

Президент Украины рассказал, что смотрел инаугурацию Байдена в новом офисе на Банковой.

Он также выложил в Instagram фото, на котором видно, что во время просмотра вместе с ним находилась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced 🇺🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

По словам молдавского политтехнолога, директора компании Intellect Group Яна Лисневского, Украина важна для геополитических целей США, поэтому американский президент Байден, несмотря на свое отношение к элите этой страны, не изменит своей политики в отношении Киева.