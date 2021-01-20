«Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно, — это то, что мы выделили 300 млн долларов для предоставления Украине летального оружия. Продолжаете ли вы не разделять позицию относительно предоставления этого оборонительного оружия? Считаете ли вы, что это решение Конгресса и администрации Трампа было правильным?» — спросил у Блинкена сенатор-республиканец Рон Джонсон.
Вероятный будущий госсекретарь дал положительный ответ.
«Я поддерживаю предоставление летального оружия оборонительного назначения Украине», — заверил он.
Летом прошлого года Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.