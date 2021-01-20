Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен 19 января во время слушаний в Сенате США заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине, передает Укринформ

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