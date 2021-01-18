Экс-участница украинской группы «ВИА-Гра», певица Вера Брежнева, которая с 2015 года замужем за композитором Константином Меладзе, призналась, что в быту у творческой пары не все всегда было гладко. О семейной жизни артистка рассказала в эфире YouTube-канала Армана Давлетярова 17 января

Украинка Тина Кароль похвасталась, что получила награду от россиян © Тина Кароль/Инстаграм

«Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других», — рассказала исполнительница.

Артистка добавила, что в браке не стоит пытаться перевоспитывать любимого человека. Его нужно принимать таким, какой есть, со всеми недостатками и особенностями. Например, Меладзе категорически оказывается летать на самолетах. Брежнева смирилась с его позицией и начала ездить с супругом на автомобиле.

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Для Брежневой это второй официальный брак, но был еще один незарегистрированный. У певицы две дочери от двух разных мужчин. Для Константина Меладзе она тоже вторая жена, с первой супругой он прожил почти 20 лет. У пары трое детей, после развода все они остались с матерью в Киеве, а артист переехал в Москву.