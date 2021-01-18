По словам Брежневой, с гениями всегда сложно, поэтому в их отношениях с Меладзе был период притирки, но сейчас в семье, утверждает певица, взаимопонимание и доверие. Плюс ко всему, из-за плотного графика супруги не так часто видятся, как хотелось бы, поэтому успевают соскучиться друг по другу, но даже в этих обстоятельствах всякое бывает.
«Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я старюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других», — рассказала исполнительница.
Артистка добавила, что в браке не стоит пытаться перевоспитывать любимого человека. Его нужно принимать таким, какой есть, со всеми недостатками и особенностями. Например, Меладзе категорически оказывается летать на самолетах. Брежнева смирилась с его позицией и начала ездить с супругом на автомобиле.
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Для Брежневой это второй официальный брак, но был еще один незарегистрированный. У певицы две дочери от двух разных мужчин. Для Константина Меладзе она тоже вторая жена, с первой супругой он прожил почти 20 лет. У пары трое детей, после развода все они остались с матерью в Киеве, а артист переехал в Москву.