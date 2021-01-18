Из публикации следует, что песня дуэта «помнишь» была отмечена музыкальной наградой от радиостанции «Русский чарт FM».
Кароль неоднократно подвергалась критике украинских националистов за работу на российского зрителя, хотя ранее певица утверждала, что не будет выступать в России.
Летом 2020 года СМИ написали о свадьбе Кароль и молдавского певца Дана Балана. Эту информацию сама певица никак не прокомментировала. Доподлинно известно только, что в 2008 году она вышла замуж за продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году в возрасте 33 лет от онкологии.
У пары остался сын, ему сейчас 12 лет. Недавно певица намекнула, что хотела бы родить еще одного ребенка.
Ранее мы писали, что У Тины Кароль появился 8-летний двойник.