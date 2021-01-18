Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новостью о том, что вместе с молдавским исполнителем Даном Баланом, с которым ей приписывают роман, получила новую музыкальную награду. Соответствующий пост она сделала 18 января в Instagram сториз

Украинка Аlyona Аlyona выиграла музыкальную премию Евросоюза © Аlyona Аlyona/Инстаграм

Кароль неоднократно подвергалась критике украинских националистов за работу на российского зрителя, хотя ранее певица утверждала, что не будет выступать в России.

Летом 2020 года СМИ написали о свадьбе Кароль и молдавского певца Дана Балана. Эту информацию сама певица никак не прокомментировала. Доподлинно известно только, что в 2008 году она вышла замуж за продюсера Евгения Огира, который умер в 2013 году в возрасте 33 лет от онкологии.

У пары остался сын, ему сейчас 12 лет. Недавно певица намекнула, что хотела бы родить еще одного ребенка.

Ранее мы писали, что У Тины Кароль появился 8-летний двойник.