Главы МИД ряда европейских стран намерены инициировать обсуждение в ЕС санкций против России из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. Об этом, в частности, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил в своем Twitter 17 января

Большинство стран ОЗХО не верят в отравление Навального © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

The arrest of @navalny is politically motivated. He was detained for his views, not for what he was formally accused of. The Russian regime is thereby violating international human rights treaties. I will seek to address this at the next meeting of the EU Foreign Affairs Council. — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021

Подобную позицию выразили также МИД Латвии, Литвы и Эстонии.

«Мы требуем от российских властей его (Навального — ред.) немедленного освобождения.. Евросоюз должен реагировать быстро: если он не будет освобожден, надо рассмотреть введение санкций против Российской Федерации в связи с этой акцией», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Заявление МИД 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против 🇷🇺 в связи с этой акцией» — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021

Также на задержание Навального отреагировали президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской службы по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

Навальный был задержан в воскресенье, 17 января, в аэропорту «Шереметьево» при прохождении паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что он будет находиться под стражей до решения суда.

В конце декабря 2020 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер со своими помощниками присвоил и потратил на личные нужды более 356 миллиона рублей, принадлежавших различным некоммерческим фондам.