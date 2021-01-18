Большинство стран ОЗХО не верят в отравление Навального
Большинство стран ОЗХО не верят в отравление Навального
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
«Арест Навального политически мотивирован. Он был задержан за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли. Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека. Я постараюсь поднять эту проблему на следующем заседании Совета по иностранным делам ЕС», — заявил он, добавив, что предложит обсудить возможные санкции.

Подобную позицию выразили также МИД Латвии, Литвы и Эстонии.

«Мы требуем от российских властей его (Навального — ред.) немедленного освобождения.. Евросоюз должен реагировать быстро: если он не будет освобожден, надо рассмотреть введение санкций против Российской Федерации в связи с этой акцией», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Также на задержание Навального отреагировали президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской службы по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.

Навальный был задержан в воскресенье, 17 января, в аэропорту «Шереметьево» при прохождении паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что он будет находиться под стражей до решения суда.

В конце декабря 2020 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер со своими помощниками присвоил и потратил на личные нужды более 356 миллиона рублей, принадлежавших различным некоммерческим фондам. 