«Арест Навального политически мотивирован. Он был задержан за свои взгляды, а не за то, в чем его официально обвиняли. Тем самым российский режим нарушает международные договоры о правах человека. Я постараюсь поднять эту проблему на следующем заседании Совета по иностранным делам ЕС», — заявил он, добавив, что предложит обсудить возможные санкции.
The arrest of @navalny is politically motivated. He was detained for his views, not for what he was formally accused of. The Russian regime is thereby violating international human rights treaties. I will seek to address this at the next meeting of the EU Foreign Affairs Council.— Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021
Подобную позицию выразили также МИД Латвии, Литвы и Эстонии.
«Мы требуем от российских властей его (Навального — ред.) немедленного освобождения.. Евросоюз должен реагировать быстро: если он не будет освобожден, надо рассмотреть введение санкций против Российской Федерации в связи с этой акцией», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Заявление МИД 🇱🇻🇪🇪🇱🇹 «Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против 🇷🇺 в связи с этой акцией»— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 17, 2021
Также на задержание Навального отреагировали президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской службы по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель.
The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.— Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021
I call on Russian authorities to immediately release him.
Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021
Politicisation of the judiciary is unacceptable.
Навальный был задержан в воскресенье, 17 января, в аэропорту «Шереметьево» при прохождении паспортного контроля. Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что он будет находиться под стражей до решения суда.
В конце декабря 2020 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, а также с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер со своими помощниками присвоил и потратил на личные нужды более 356 миллиона рублей, принадлежавших различным некоммерческим фондам.