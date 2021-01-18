Соединенные Штаты не смогут принципиально изменить ситуацию на Украине и в Белоруссии. Такое предположение высказала в интервью изданию Украина.ру обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

По словам Алкснис, Украина за последние годы превратилась для США в удобное для выкачивания ресурсов пространство, но геополитически, как инструмент давления на Россию, она утратила свой потенциал.

Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В то же время в Белоруссии, по ее мнению, Штаты будут «подкармливать» определенные тенденции и устраивать провокации, но все будет очень сильно зависеть от воздействия и белорусских властей, и России.

«Что касается постсоветского пространства — да, в «поясе» вокруг России будет усиливаться нестабильность, и это будет происходить даже не потому, что кто-то будет действовать целенаправленно против РФ (хотя, конечно, это будет), а потому, что нарастает общемировая турбулентность», — подчеркнула обозреватель.

Полностью интервью можно прочитать здесь.