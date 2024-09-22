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Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области

Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области - 22.09.2024 Украина.ру

Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области

Решение президента России об увеличении численности Вооружённых Сил уместно реализовать после значительных успехов в Курской области. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-22T06:45

2024-09-22T06:45

2024-09-22T06:45

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательПо мнению Михаила Поликарпова, решение Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил можно расценивать как подготовку к новой частичной мобилизации."Но тут есть один психологический момент: частичную мобилизацию желательно провести после того, как мы полностью освободим значительную часть оккупированных районов Курской области. Чтобы люди не думали, что они будут призываться для спешного латания дыр в обороне", - отметил Поликарпов.По его оценкам, около полутора месяцев уйдёт на подготовку личного состава и боевое слаживание. России нужны войска, чтобы прикрыть линию боевого соприкосновения, которая теперь растянулась до Брянской области."Нам нужны мобильные группы ПВО для прикрытия всех важных объектов в тылу. И нам по-прежнему нужна демобилизация ребят, которых призвали в 2022 году", - подчеркнул Поликарпов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине

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