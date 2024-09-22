Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области - 22.09.2024 Украина.ру
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Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области
Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области - 22.09.2024 Украина.ру
Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области
Решение президента России об увеличении численности Вооружённых Сил уместно реализовать после значительных успехов в Курской области. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
2024-09-22T06:45
2024-09-22T06:45
новости
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
демобилизация
минобороны рф
сво
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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательПо мнению Михаила Поликарпова, решение Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил можно расценивать как подготовку к новой частичной мобилизации."Но тут есть один психологический момент: частичную мобилизацию желательно провести после того, как мы полностью освободим значительную часть оккупированных районов Курской области. Чтобы люди не думали, что они будут призываться для спешного латания дыр в обороне", - отметил Поликарпов.По его оценкам, около полутора месяцев уйдёт на подготовку личного состава и боевое слаживание. России нужны войска, чтобы прикрыть линию боевого соприкосновения, которая теперь растянулась до Брянской области."Нам нужны мобильные группы ПВО для прикрытия всех важных объектов в тылу. И нам по-прежнему нужна демобилизация ребят, которых призвали в 2022 году", - подчеркнул Поликарпов.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
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новости, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, демобилизация, минобороны рф, сво, кто, брянская область
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, демобилизация, Минобороны РФ, СВО, КТО, Брянская область

Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области

06:45 22.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Решение президента России об увеличении численности Вооружённых Сил уместно реализовать после значительных успехов в Курской области. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писатель
По мнению Михаила Поликарпова, решение Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил можно расценивать как подготовку к новой частичной мобилизации.
"Но тут есть один психологический момент: частичную мобилизацию желательно провести после того, как мы полностью освободим значительную часть оккупированных районов Курской области. Чтобы люди не думали, что они будут призываться для спешного латания дыр в обороне", - отметил Поликарпов.
По его оценкам, около полутора месяцев уйдёт на подготовку личного состава и боевое слаживание. России нужны войска, чтобы прикрыть линию боевого соприкосновения, которая теперь растянулась до Брянской области.
"Нам нужны мобильные группы ПВО для прикрытия всех важных объектов в тылу. И нам по-прежнему нужна демобилизация ребят, которых призвали в 2022 году", - подчеркнул Поликарпов.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова
Ранее в новостях: Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по Украине
 
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