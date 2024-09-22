https://ukraina.ru/20240922/1057601930.html

Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина присоединения к УССР и мобилизация пропагандистов

Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина присоединения к УССР и мобилизация пропагандистов - 22.09.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Годовщина присоединения к УССР и мобилизация пропагандистов

17 сентября исполнилось 85 лет с начала "Польского похода" Красной армии, в результате которого Волынь и Восточную Галицию включили в состав Советской Украины, о чём не любят вспоминать в Киеве и Львове.

2024-09-22T10:06

2024-09-22T10:06

2024-09-22T10:06

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

польша

киев

сергей рахманинов

красная армия

укрзализныця

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

Конфликт Киева с Варшавой блокирует запуск "евроколеи" на польско-украинской границеЖелезнодорожная колея европейского формата является одним из фетишей постмайданной Украины: мол, заменим широкую "русскую" шириной 1520 мм на "европейскую", шириной 1435 мм, – и сразу жизнь будет как в Европе. Однако анонсированные проекты железнодорожного сообщения разных городов Западной Украины с Европой по "узкой" колее желают лучшего: восстановление путей европейского формата от Ужгорода до Чопа идёт очень медленно, а строительство новой железной дороги от границы с Польшей до станции Скнилов вблизи аэропорта во Львове не продвинулось дальше проекта.Однако даже восстановленные и готовые к эксплуатации участки "европейской" колеи на польско-украинской границе могут остаться без поездов. Как сообщил 20 сентября председатель общественной организации Linia102.ua Виктор Гальчинский, запланированное на декабрь этого года открытие локального международного пассажирского сообщения по "евроколее" маршрутом Перемышль-Хыров-Загуж, на которое Украина и Польша совместно потратили примерно полтора миллиарда гривен, оказалось под угрозой.По словам Гальчинского, на прошлой неделе был запланирован промо-проезд польского пассажирского поезда по маршруту Перемышль-Нижанковичи-Хыров-Устрики Дольни-Загуж, который должен был быть реализован польским перевозчиком SKPL. Нижанковичи и Хыров – это станции на территории Украины, и только через них возможно железнодорожное сообщение Перемышля с городом Загуж.Собственно, этот железнодорожный маршрут, который действовал до 1994 года по соглашению между СССР и Польской народной республикой и не требовал от поляков прохождения пограничного контроля (потому что не останавливался на территории Украины), и назывался Linia102. В феврале 2024 тогдашний министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что до конца года маршрут будет восстановлен, при этом польский поезд будет останавливаться в Хирове и Нижанковичах, где будет происходить высадка и посадка пассажиров."Польский перевозчик SKPL подал и согласовал переезд по полному маршруту линии 102 в польской номенклатуре поезда. К сожалению, согласованный железнодорожными ведомствами двух стран проезд был отменен буквально за два дня из-за отказа главного коменданта Пограничной службы Польши. Интересно, что в обосновании пан главный комендант сослался на… статью 9 действующего соглашения между Украиной и Польшей о пунктах пропуска через государственную границу. Она позволяет по совместному решению руководителей пограничных служб двух стран согласовывать пересечение границы вне действующих пунктов пропуска или осуществление другого вида контроля на действующих пунктах пропуска без длительной процедуры обмена нотами", – отметил Гальчинский.Львовские СМИ отмечают, что именно на этом основании функционирует временный пункт пропуска для пустых грузовиков "Нижанковичи – Мальховице", в то время как новый постоянный переход для легковых автомобилей и автобусов до сих пор не открыт, хотя должен был работать еще с весны 2024 года. Однако польская сторона не соглашается ни на организацию одноразовых переездов, ни на временный контроль поездов в рамках пункта пропуска "Нижанковичи – Мальховице", хотя технические возможности для этого есть.При этом, как сообщило польское отраслевое издание Rynek Kolejowy, на формально открытом для оформления пассажиров железнодорожном терминале пункта пропуска "Смольница – Кросьценко" до сих пор не начались работы по его приведению в соответствие с текущими требованиями. В то же время, по словам главы Linia102.ua, "Укрзализныця" уже потратила примерно 900 миллионов гривен на реконструкцию колеи шириной 1435 миллиметров до контрольного пункта "Смольница – Кросьценко"."Украинские пограничники и таможенники работают на территории Польши и именно у неё есть железнодорожный терминал. От него до линии государственной границы в украинских Нижанковичах – около 42 километров. "Укрзализныця" собственными средствами ещё в 2022 году отстроила этот путь. Раньше он был в неподходящем состоянии, зарос травой. Всё это было сделано для того, чтобы иметь два дополнительных выхода с Украины в Польшу. Также была проведена реконструкция вокзалов в Хирове, Добромыле и Нижанковичах, весь комплекс работ выполнен, все готово", – отметил Виктор Гальчинский.По его словам, ранее уже состоялся тестовый технический заезд польского поезда с территории Польши через "Смольницу – Кросьценко". "Этот поезд испытал европейскую колею и подтвердил её высокое качество и надёжность по украинской стороне. Она была сдана в 2022 году, а сегодня у нас 2024-й, ничего международного по ней не ездит. Поскольку времени остается мало, существует риск, что терминал не будет готов. Если же регулярный поезд даже поедет, он будет чисто коммерческим. Власти Подкарпатского воеводства Польши отказались от предварительно озвученных планов быть заказчиком перевозок на польской части маршрута", – отметил Гальчинский.Львовские комментаторы уверены, что блокирование польской стороной запуска готового в техническом понимании железнодорожного маршрута является результатом ухудшения отношений между Польшей и Украиной в последнее время. Так что запуск локального поезда между Подкарпатским воеводством и Львовской областью зависит не от местных властей, а от Варшавы и Киева.В регионе по-разному относятся к годовщинам создания нынешних областейСитуация с колеей Перемышль-Хырев-Загуж в очередной раз напомнила, что в межвоенный период территория Волыни и Восточной Галичины (т.е. нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей) находилась в составе Польши. При этом 17 сентября исполнилось 85 лет со дня начала так называемого "Польского похода" Красной армии осенью 1939 года. В результате упомянутые территории были включены в состав Украинской советской социалистической республики (УССР), и созданы вышеперечисленные области.В советское время практически в каждом населенном пункте этих областей была улица или площадь "имени 17 сентября", а сама эта дата отмечалась как день воссоединения Западной Украины с остальной Украиной. Однако после провозглашения независимости Украины концепция изменилась, пропаганда стала заявлять о "советской оккупации" региона – и сейчас это единственная разрешенная оценка событий осени 1939 года.Конечно, возвращать "оккупированные территории" Польше в Киеве никто не собирается. Однако на празднование годовщины создания в рамках Советской Украины пяти ныне существующих областей (в 1939-м была еще Дрогобычская, однако её позже присоединили к Львовской) в регионе наложено своеобразное табу.При этом в соседней с Тернопольщиной и Ровенщиной Хмельницкой области на прошлой неделе отмечали даже не круглую дату – 22 сентября 1937 года на основе Каменецкой и Проскуровской округ была создана Каменец-Подольская область УССР. В 1941 году ее центр перенесли в Проскуров, который в 1954-м переименовали в Хмельницкий, – и область тоже стала Хмельницкой.По случаю годовщины создания области в Хмельницком областном совете состоялось торжественное заседание с традиционным вручением подарков, грамот и благодарностей коллективам предприятий и организаций, а также представителям молодежи. При этом никто не упоминал, что Каменец-Подольская область была создана постановлением Центрального исполнительного комитета СССР, куда от УССР входил Григорий Петровский.Петровского в нынешней Украине считают одним из главных виновников голода 1932-1933 годов, и пытаются уничтожить любую память об этом деятеле. Названный в его честь Днепропетровск переименован в "Днепр", памятники Петровскому в этом городе и Киеве демонтированы. На территории бывшей УССР сохранился только один памятник Григорию Петровскому – в Донецке.Закарпатье подтвердило статус "черной дыры" для мужчин мобилизационного возрастаДепутат Верховной Рады Украины, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что на Украине есть два региона, где зафиксировано критическое количество грубых нарушений прав человека со стороны ТЦК (военкоматов) – Одесская и Закарпатская области."Есть грубые, брутальные примеры нарушений, и они не исследуются соответствующими органами и не доводятся до решений, которые должны следовать из украинского законодательства. Есть по меньшей мере два региона – Одесская область и Закарпатье, где количество таких нарушений является критическим. Они не единственные, но самое большое количество обращений и жалоб приходится именно на них", – сказал Рахманин 19 сентября в интервью изданию "Украинская правда".В тот же день проект МУР заявил, что представители территориального центра комплектования забрали всю техническую часть их команды накануне выступление в Ужгороде, которое состоялось 18 сентября на два часа позже запланированного времени."ТЦК мобилизовали весь технический состав нашей команды перед спектаклем в Ужгороде. Сейчас актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели звука подсоединяют к местной системе. Что делать дальше по туру – мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос", – отметили представители проекта, у которых анонсированы выступления во Львове и ряде других городов региона.Пропагандистский проект МУР создан после начала войны, он позиционирует себя как "стену, которая должна отделить украинскую культуру от русской". С весны 2024 года МУР гастролирует по Украине с рэп-мюзиклом "Ты [Романтика]". Тема спектакля – история жизни украинских советских поэтов и писателей 1930-х годов, которые сначала верно служили "мировой революции", а затем были репрессированы. В течение гастролей коллектив собирал деньги, в частности, для бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (т.е. "Азова"*).Однако это не повлияло на решение военкомов. Как заявили в Закарпатском областном ТЦК, "информация, которую распространил коллектив, не соответствует действительности". По словам военных, мобилизация технического персонала состоялась "за день до концерта, 17 сентября, в другом населенном пункте, а права на отсрочку от призыва по мобилизации у граждан не было". Действительно, мужчины были задержаны на первом же блок-посте в Закарпатской области, куда коллектив ехал из Черновцов (там выступление МУР состоялось 16 сентября). Военные также сообщили, что представители ТЦК действовали "в пределах своих полномочий и действующего законодательства".После этого артисты бросились публично извиняться. "Группа в составе 5 человек с честью выполняет свой долг, проходя обучение в учебном центре. Всем благодарны за поддержку, театральная труппа продолжает тур, ведь спектакль говорит как раз о том, что история повторяется, и объясняет, почему нам нужно усиливать борьбу против врага", – говорится на страницах МУР в социальных сетях.О сложностях межнациональных отношений в современном мире - в статье "Язык как средство понимания мировых процессов"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

польша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, киев, сергей рахманинов, красная армия, укрзализныця, верховная рада