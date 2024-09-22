Украинская артиллерия обстреляла Горловку - 22.09.2024 Украина.ру
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Украинская артиллерия обстреляла Горловку
Украинская артиллерия обстреляла Горловку - 22.09.2024 Украина.ру
Украинская артиллерия обстреляла Горловку
Утром 22 сентября вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённому пункту Горловка (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2024-09-22T09:26
2024-09-22T09:26
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Согласно официальному сообщению, утром 22 сентября в 7.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Катериновка - Горловка (Никитовский район). Было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Затем, в 08.00 Центрально-Городской район Горловки был атакован с воздуха. Был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.Боеприпасы калибра 155-мм являются стандартными для государств-членов НАТО. Они активно поставляют снаряды такого калибра и артиллерию на Украину.Интервью на эту тему: Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"
горловка
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60
новости, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, днр, новые регионы, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, ДНР, Новые регионы, обстрелы, мирные жители, ВСУ, Военные преступления

Украинская артиллерия обстреляла Горловку

09:26 22.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Утром 22 сентября вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённому пункту Горловка (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно официальному сообщению, утром 22 сентября в 7.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Катериновка - Горловка (Никитовский район). Было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Затем, в 08.00 Центрально-Городской район Горловки был атакован с воздуха. Был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.
Боеприпасы калибра 155-мм являются стандартными для государств-членов НАТО. Они активно поставляют снаряды такого калибра и артиллерию на Украину.
Интервью на эту тему: Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОДНРНовые регионыобстрелымирные жителиВСУВоенные преступления
 
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