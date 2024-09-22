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Украинская артиллерия обстреляла Горловку

Украинская артиллерия обстреляла Горловку - 22.09.2024 Украина.ру

Украинская артиллерия обстреляла Горловку

Утром 22 сентября вооружённые формирования Украины нанесли удары по населённому пункту Горловка (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

2024-09-22T09:26

2024-09-22T09:26

2024-09-22T09:26

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Согласно официальному сообщению, утром 22 сентября в 7.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Катериновка - Горловка (Никитовский район). Было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Затем, в 08.00 Центрально-Городской район Горловки был атакован с воздуха. Был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.Боеприпасы калибра 155-мм являются стандартными для государств-членов НАТО. Они активно поставляют снаряды такого калибра и артиллерию на Украину.Интервью на эту тему: Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"

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новости, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, днр, новые регионы, обстрелы, мирные жители, всу, военные преступления