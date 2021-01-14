Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января. Официально победа Байдена на президентских выборах была подтверждена Конгрессом США 6 января. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победу соперника не признал, заявив, что результаты были сфальсифицированы.

- Ирина, как вы считаете, изменят ли существенно Байден и его администрация внешнюю политику США? Если да, то каким образом? 

— Да, я считаю, что нам предстоит увидеть довольно серьезные изменения в американской внешней политике в сторону большей агрессивности, радикализации, провокационности.

По-разному можно оценивать политику Трампа, и, тем не менее, если брать в целом, он очень сильно притушил ее экспансивно-агрессивный характер. Не было развязано ни одной новой войны. Да, он совершал достаточно резкие выпады, в том числе против России, но основным его трендом была попытка приглушить вот эту традиционную американскую жесткость, агрессивность и напористость.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию
Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Я думаю, что мы увидим не просто возвращение вот этой привычной линии, которая была характерна для предыдущего президента, — она будет усугублена в силу внутренних американских неурядиц. Они будут вынуждены компенсировать внутренние проблемы очень агрессивной внешней политикой.

Я предполагаю, что это может повлечь тяжелейшие последствия для всего мира.

- На какие страны будет направлена эта агрессия? Россия, Китай?

— Я думаю, что в первую очередь будет перенесен акцент на Россию вновь.

А вот с Китаем нужно посмотреть: я думаю, что, с одной стороны, будет продолжена линия Трампа, но все-таки она будет немного смещена, потому что у того же Байдена даже личные семейные связи с Китаем достаточно сильные через сына Хантера, дискредитированного в последнее время.

Но при этом я полагаю, что в конце концов американцы будут вынуждены давить во все стороны: Россия, Иран, Китай, Европа. Потому что сейчас мы видим радость и воодушевление из-за того, что ушел Трамп, но принципиально, я думаю, ничего не изменится. Европа восстанавливает свой суверенитет — для США это недопустимо. Соответственно и здесь можно наблюдать усиление эскалации.

- Как, по-вашему, что ждать постсоветскому пространству и, в частности, Украине с приходом Байдена?

— А вот тут я принципиальных изменений не ожидаю. Дело в том, что Украина за предыдущие годы показала свою безнадежность. На нее действительно была сделана огромная ставка в 2014 году, на нее были возложены колоссальные ожидания, и она ни одного не оправдала. Она за эти годы превратилась в некое удобное для выкачивания ресурсов пространство, но геополитически она полностью утратила свой потенциал. Точнее, Запад решил, что она безнадежна как способ давления на Россию. И не потому, что Россия что-то противопоставляет и умело действует против этой политики, а потому что сами по себе особенности украинской системы не позволяют этого делать.

Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине?
Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине?
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Они, конечно, будут пытаться использовать Украину, реализовывать через нее какие-то операции, но я сомневаюсь, что нужно ждать чего-то нового или принципиального ухудшения на украинском направлении.

Что касается постсоветского пространства — да, в «поясе» вокруг России будет усиливаться нестабильность, и это будет происходить даже не потому, что кто-то будет действовать целенаправленно против РФ (хотя, конечно, это будет), а потому, что нарастает общемировая турбулентность. И практически все страны мира будут в нее вовлечены.

- А что насчет Белоруссии? Не попытаются ли американцы еще больше накалить ситуацию?

— Американцы определенно будут подкармливать какие-то тенденции, способствовать им и делать какие-то провокации. Но все будет очень сильно зависеть от воздействия и белорусских властей, и России.

Мне кажется, события последних месяцев стали очень серьезным уроком для белорусского руководства, и оно осознает, что особого выбора у Белоруссии не осталось, кроме как быть с Россией.

Я думаю, что попытки здесь будут, но надеюсь, что желаемого для Штатов эффекта они не дадут.

- По вашим прогнозам, будут ли демократы «добивать» Трампа, или он уже отыгранная карта? 

— Я думаю, что будут. События последних дней уже по-настоящему шокируют, дело даже не столько в самом Трампе, а в том, что мы наблюдаем какую-то фантастическую охоту на ведьм, при этом даже не против меньшинства, а против половины населения.

Это такой накал взаимной ненависти и такое желание загнать другую сторону под шконку, что, я думаю, демократы будут действовать до упора. И как их остановить, я даже не очень понимаю — американское общество запугано уже очень серьезно, поэтому я даже не представляю, смогут ли они хоть что-то противопоставить этому. Но если противопоставить получится, то это фактически гражданская война. Соответственно, между вот этими крайностями они и будут действовать, и это, пожалуй, самое опасное во всей этой ситуации, а также фактор, который будет влиять на мировую политику.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия
Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия
© REUTERS, Leah Millis
Америка может прийти к крайне радикальным вариантам: либо к высочайшей тоталитарной системе общественной, где будет полностью подавлено инакомыслие, либо, если другой стороне удастся найти силы противопоставить что-то, то события могут пойти по линии гражданской войны.

- А как это, по-вашему, повлияет на отношение к Штатам со стороны других государств? Будут ли с ними так же серьезно считаться?

— Да, будут. Но не потому, что их политика такая сильная, страшная и пугающая. А потому, что в период турбулентности, в период глубочайшей внутренней нестабильности входит сверхдержава, вооруженная до зубов, с самой мощной армией мира, с контролем мировой валюты.

Мы в последние годы наблюдали постепенное и аккуратное проседание Америки, ее уход с главенствующих позиций, и Трамп этому способствовал.

В нынешней ситуации прогнозировать что-либо просто невозможно, потому что в какой-то момент возникает вопрос — а мы уверены в том, что ядерный чемоданчик будут контролировать адекватные люди, на чью вменяемость можно рассчитывать?

Я думаю, что мир будет относиться к Штатам очень серьезно и, возможно, даже будет опасаться больше, чем раньше. Именно в силу непрогнозируемости тамошних событий.

 