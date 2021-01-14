Администрация Джо Байдена будет компенсировать внутренние американские неурядицы агрессивным и напористым поведением на международной арене, считает обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис

Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться 20 января. Официально победа Байдена на президентских выборах была подтверждена Конгрессом США 6 января. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победу соперника не признал, заявив, что результаты были сфальсифицированы.

- Ирина, как вы считаете, изменят ли существенно Байден и его администрация внешнюю политику США? Если да, то каким образом?

— Да, я считаю, что нам предстоит увидеть довольно серьезные изменения в американской внешней политике в сторону большей агрессивности, радикализации, провокационности.

По-разному можно оценивать политику Трампа, и, тем не менее, если брать в целом, он очень сильно притушил ее экспансивно-агрессивный характер. Не было развязано ни одной новой войны. Да, он совершал достаточно резкие выпады, в том числе против России, но основным его трендом была попытка приглушить вот эту традиционную американскую жесткость, агрессивность и напористость.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Я предполагаю, что это может повлечь тяжелейшие последствия для всего мира.

- На какие страны будет направлена эта агрессия? Россия, Китай?

— Я думаю, что в первую очередь будет перенесен акцент на Россию вновь.

А вот с Китаем нужно посмотреть: я думаю, что, с одной стороны, будет продолжена линия Трампа, но все-таки она будет немного смещена, потому что у того же Байдена даже личные семейные связи с Китаем достаточно сильные через сына Хантера, дискредитированного в последнее время.

Но при этом я полагаю, что в конце концов американцы будут вынуждены давить во все стороны: Россия, Иран, Китай, Европа. Потому что сейчас мы видим радость и воодушевление из-за того, что ушел Трамп, но принципиально, я думаю, ничего не изменится. Европа восстанавливает свой суверенитет — для США это недопустимо. Соответственно и здесь можно наблюдать усиление эскалации.

- Как, по-вашему, что ждать постсоветскому пространству и, в частности, Украине с приходом Байдена?

— А вот тут я принципиальных изменений не ожидаю. Дело в том, что Украина за предыдущие годы показала свою безнадежность. На нее действительно была сделана огромная ставка в 2014 году, на нее были возложены колоссальные ожидания, и она ни одного не оправдала. Она за эти годы превратилась в некое удобное для выкачивания ресурсов пространство, но геополитически она полностью утратила свой потенциал. Точнее, Запад решил, что она безнадежна как способ давления на Россию. И не потому, что Россия что-то противопоставляет и умело действует против этой политики, а потому что сами по себе особенности украинской системы не позволяют этого делать.

Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Что касается постсоветского пространства — да, в «поясе» вокруг России будет усиливаться нестабильность, и это будет происходить даже не потому, что кто-то будет действовать целенаправленно против РФ (хотя, конечно, это будет), а потому, что нарастает общемировая турбулентность. И практически все страны мира будут в нее вовлечены.

- А что насчет Белоруссии? Не попытаются ли американцы еще больше накалить ситуацию?

— Американцы определенно будут подкармливать какие-то тенденции, способствовать им и делать какие-то провокации. Но все будет очень сильно зависеть от воздействия и белорусских властей, и России.

Мне кажется, события последних месяцев стали очень серьезным уроком для белорусского руководства, и оно осознает, что особого выбора у Белоруссии не осталось, кроме как быть с Россией.

Я думаю, что попытки здесь будут, но надеюсь, что желаемого для Штатов эффекта они не дадут.

- По вашим прогнозам, будут ли демократы «добивать» Трампа, или он уже отыгранная карта?

— Я думаю, что будут. События последних дней уже по-настоящему шокируют, дело даже не столько в самом Трампе, а в том, что мы наблюдаем какую-то фантастическую охоту на ведьм, при этом даже не против меньшинства, а против половины населения.

Это такой накал взаимной ненависти и такое желание загнать другую сторону под шконку, что, я думаю, демократы будут действовать до упора. И как их остановить, я даже не очень понимаю — американское общество запугано уже очень серьезно, поэтому я даже не представляю, смогут ли они хоть что-то противопоставить этому. Но если противопоставить получится, то это фактически гражданская война. Соответственно, между вот этими крайностями они и будут действовать, и это, пожалуй, самое опасное во всей этой ситуации, а также фактор, который будет влиять на мировую политику.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

- А как это, по-вашему, повлияет на отношение к Штатам со стороны других государств? Будут ли с ними так же серьезно считаться?

— Да, будут. Но не потому, что их политика такая сильная, страшная и пугающая. А потому, что в период турбулентности, в период глубочайшей внутренней нестабильности входит сверхдержава, вооруженная до зубов, с самой мощной армией мира, с контролем мировой валюты.

Мы в последние годы наблюдали постепенное и аккуратное проседание Америки, ее уход с главенствующих позиций, и Трамп этому способствовал.

В нынешней ситуации прогнозировать что-либо просто невозможно, потому что в какой-то момент возникает вопрос — а мы уверены в том, что ядерный чемоданчик будут контролировать адекватные люди, на чью вменяемость можно рассчитывать?

Я думаю, что мир будет относиться к Штатам очень серьезно и, возможно, даже будет опасаться больше, чем раньше. Именно в силу непрогнозируемости тамошних событий.