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"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман

"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман - 22.09.2024 Украина.ру

"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман

Запад ведёт полноценную войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман

2024-09-22T07:45

2024-09-22T07:45

2024-09-22T07:45

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Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наукПо мнению Бекмана, нет ничего удивительного в том, что Финляндия и Швеция разрешили нынешнему руководству Украины наносить удары по российской территории западными дальнобойными ракетами."Им очень нравится угрожать России. Это следующий шаг информационно-психологической войны против России – угроза использовать опасное оружие против гражданского населения России", - сказал он.Бекман не исключил возможности "коллективного Запада" тайно развивать "другие способы войны против России". Среди них есть и те, которые запрещены международными конвенциями."Например, с помощью химического оружия, - сказал Бекман. - Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения. Особенно они заинтересованы в дронах на финской границе"."Фактически они ведут полноценную войну против России. Это план "Барбаросса 2.0". Гитлер же вел тотальную войну против России, используя методы геноцида", - констатировал финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией Ранее в новостях: Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию

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новости, россия, финляндия, йохан бекман, адольф гитлер, вторая мировая война, третья мировая война, военная эскалация, русофобия, биологическое оружие, химическое оружие, национальные интересы, национальная безопасность, север