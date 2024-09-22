"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман - 22.09.2024 Украина.ру
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"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман
"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман - 22.09.2024 Украина.ру
"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман
Запад ведёт полноценную войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
2024-09-22T07:45
2024-09-22T07:45
новости
россия
финляндия
йохан бекман
адольф гитлер
вторая мировая война
третья мировая война
военная эскалация
русофобия
биологическое оружие
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Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наукПо мнению Бекмана, нет ничего удивительного в том, что Финляндия и Швеция разрешили нынешнему руководству Украины наносить удары по российской территории западными дальнобойными ракетами."Им очень нравится угрожать России. Это следующий шаг информационно-психологической войны против России – угроза использовать опасное оружие против гражданского населения России", - сказал он.Бекман не исключил возможности "коллективного Запада" тайно развивать "другие способы войны против России". Среди них есть и те, которые запрещены международными конвенциями."Например, с помощью химического оружия, - сказал Бекман. - Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения. Особенно они заинтересованы в дронах на финской границе"."Фактически они ведут полноценную войну против России. Это план "Барбаросса 2.0". Гитлер же вел тотальную войну против России, используя методы геноцида", - констатировал финский учёный и общественный деятель.Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией Ранее в новостях: Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
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новости, россия, финляндия, йохан бекман, адольф гитлер, вторая мировая война, третья мировая война, военная эскалация, русофобия, биологическое оружие, химическое оружие, национальные интересы, национальная безопасность, север
Новости, Россия, Финляндия, Йохан Бекман, Адольф Гитлер, Вторая мировая война, третья мировая война, военная эскалация, Русофобия, биологическое оружие, химическое оружие, национальные интересы, национальная безопасность, север

"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман

07:45 22.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Запад ведёт полноценную войну против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель из Финляндии Йохан Бекман
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук
По мнению Бекмана, нет ничего удивительного в том, что Финляндия и Швеция разрешили нынешнему руководству Украины наносить удары по российской территории западными дальнобойными ракетами.
"Им очень нравится угрожать России. Это следующий шаг информационно-психологической войны против России – угроза использовать опасное оружие против гражданского населения России", - сказал он.
Бекман не исключил возможности "коллективного Запада" тайно развивать "другие способы войны против России". Среди них есть и те, которые запрещены международными конвенциями.
"Например, с помощью химического оружия, - сказал Бекман. - Я уверен на 100 процентов, что Запад планирует использование биооружия против России. Они развивают новые виды вирусов и технологии их распространения. Особенно они заинтересованы в дронах на финской границе".
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября, 09:19
Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию
"Фактически они ведут полноценную войну против России. Это план "Барбаросса 2.0". Гитлер же вел тотальную войну против России, используя методы геноцида", - констатировал финский учёный и общественный деятель.
Полный текст интервью Йохан Бекман: Пока новый Геббельс из Финляндии блефует, Запад готовит другую войну против России читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказался обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации Прокси – главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией
Ранее в новостях: Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
 
НовостиРоссияФинляндияЙохан БекманАдольф ГитлерВторая мировая войнатретья мировая войнавоенная эскалацияРусофобиябиологическое оружиехимическое оружиенациональные интересынациональная безопасностьсевер
 
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