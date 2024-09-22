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Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде

Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде - 22.09.2024 Украина.ру

Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде

Военно-промышленный объект поражён российским ракетами "Искандером" в Павлограде подконтрольной ВСУ Днепропетровской области. Об этом сообщает ТГ-канал Readovka со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

2024-09-22T10:06

2024-09-22T10:06

2024-09-22T10:06

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"Мощные взрывы прогремели несколько десятков минут назад. Сейчас местные СМИ публикуют кадры с огромными столбами дыма с места прилета, а также утверждают, что в области продолжает работу русский разведдрон", - сказано в публикации.Также отмечены ночные атаки российских БПЛА на объекты энергетики в Полтавской области. По информации местных властей, обесточены десятки "юридических потребителей" - то есть, компаний либо предприятий, уточнил ТГ-канал Readovka.Кроме того, ночью подвергся бомбовому удару Харьков. МВД Украины сообщило о 20 пострадавших.Также сегодня утром Украинская артиллерия обстреляла ГорловкуМинобороны России отчиталось за отражение атак украинских беспилотников ночью 22 сентября: Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА

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новости, павлоград, днепропетровская область, полтавская область, впк, вооруженные силы украины, мвд украины, всу, ракетный удар, "искандер", сво