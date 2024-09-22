Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде - 22.09.2024 Украина.ру
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Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде
Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде - 22.09.2024 Украина.ру
Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде
Военно-промышленный объект поражён российским ракетами "Искандером" в Павлограде подконтрольной ВСУ Днепропетровской области. Об этом сообщает ТГ-канал Readovka со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.
2024-09-22T10:06
2024-09-22T10:06
новости
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мвд украины
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"Мощные взрывы прогремели несколько десятков минут назад. Сейчас местные СМИ публикуют кадры с огромными столбами дыма с места прилета, а также утверждают, что в области продолжает работу русский разведдрон", - сказано в публикации.Также отмечены ночные атаки российских БПЛА на объекты энергетики в Полтавской области. По информации местных властей, обесточены десятки "юридических потребителей" - то есть, компаний либо предприятий, уточнил ТГ-канал Readovka.Кроме того, ночью подвергся бомбовому удару Харьков. МВД Украины сообщило о 20 пострадавших.Также сегодня утром Украинская артиллерия обстреляла ГорловкуМинобороны России отчиталось за отражение атак украинских беспилотников ночью 22 сентября: Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
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новости, павлоград, днепропетровская область, полтавская область, впк, вооруженные силы украины, мвд украины, всу, ракетный удар, "искандер", сво
Новости, Павлоград, Днепропетровская область, Полтавская область, ВПК, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, ВСУ, ракетный удар, "Искандер", СВО

Российские ракеты поразили объект ВПК в днепропетровском Павлограде

10:06 22.09.2024
 
© pavlogradmrada.dp.gov.uaПавлоград
Павлоград
© pavlogradmrada.dp.gov.ua
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Военно-промышленный объект поражён российским ракетами "Искандером" в Павлограде подконтрольной ВСУ Днепропетровской области. Об этом сообщает ТГ-канал Readovka со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.
"Мощные взрывы прогремели несколько десятков минут назад. Сейчас местные СМИ публикуют кадры с огромными столбами дыма с места прилета, а также утверждают, что в области продолжает работу русский разведдрон", - сказано в публикации.
Также отмечены ночные атаки российских БПЛА на объекты энергетики в Полтавской области.
По информации местных властей, обесточены десятки "юридических потребителей" - то есть, компаний либо предприятий, уточнил ТГ-канал Readovka.
Кроме того, ночью подвергся бомбовому удару Харьков. МВД Украины сообщило о 20 пострадавших.
Также сегодня утром Украинская артиллерия обстреляла Горловку
Минобороны России отчиталось за отражение атак украинских беспилотников ночью 22 сентября: Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
 
НовостиПавлоградДнепропетровская областьПолтавская областьВПКВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныВСУракетный удар"Искандер"СВО
 
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