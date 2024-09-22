https://ukraina.ru/20240922/1057536153.html

Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт

Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт - 22.09.2024 Украина.ру

Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт

Запад и Британия в частности не оставляют попыток усилить своё влияние в Средней Азии, но России есть чем ответить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2024-09-22T07:30

2024-09-22T07:30

2024-09-22T07:30

новости

казахстан

средняя азия

россия

александр перенджиев

многовекторность

международные отношения

бывший ссср

постсоветское пространство

центральная азия

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По его мнению, реализации западных устремлений в Средней Азии способствует "многовекторность" Казахстана. При этом, заметил Перенджиев, это "дружественное нам государство" имеет свои отличия от других "многовекторных" постсоветских республик.В частности, заметил эксперт, "если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники"."В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном)", - подчеркнул доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Александр Перенджиев: кто он"Понятно, что на Каспии торчат британские уши", - констатировал эксперт.Британцы стремятся "сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят", сказал военный политолог. Он уверен, что в России знают о такой опасности и учитывают, что и другие западные государства, несмотря на двусторонние противоречия, стремятся подчинить себе проходящие через регион транспортные коридоры."Иногда сложно разобраться в том, что там происходит. Мы в этой сфере увидим еще много интересного", - заметил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказаласьавтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии

казахстан

средняя азия

россия

бывший ссср

центральная азия

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новости, казахстан, средняя азия, россия, александр перенджиев, многовекторность, международные отношения, бывший ссср, постсоветское пространство, центральная азия, запад, ес, британия, франция, каспийское море, транзит, еаэс, снг, одкб