Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт - 22.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240922/1057536153.html
Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт - 22.09.2024 Украина.ру
Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
Запад и Британия в частности не оставляют попыток усилить своё влияние в Средней Азии, но России есть чем ответить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2024-09-22T07:30
2024-09-22T07:30
новости
казахстан
средняя азия
россия
александр перенджиев
многовекторность
международные отношения
бывший ссср
постсоветское пространство
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101364/88/1013648854_0:70:3000:1758_1920x0_80_0_0_7c0bc27558b7be651b9aa4675e45fbf5.jpg
По его мнению, реализации западных устремлений в Средней Азии способствует "многовекторность" Казахстана. При этом, заметил Перенджиев, это "дружественное нам государство" имеет свои отличия от других "многовекторных" постсоветских республик.В частности, заметил эксперт, "если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники"."В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном)", - подчеркнул доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.Александр Перенджиев: кто он"Понятно, что на Каспии торчат британские уши", - констатировал эксперт.Британцы стремятся "сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят", сказал военный политолог. Он уверен, что в России знают о такой опасности и учитывают, что и другие западные государства, несмотря на двусторонние противоречия, стремятся подчинить себе проходящие через регион транспортные коридоры."Иногда сложно разобраться в том, что там происходит. Мы в этой сфере увидим еще много интересного", - заметил Перенджиев.Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказаласьавтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
казахстан
средняя азия
россия
бывший ссср
центральная азия
запад
британия
франция
каспийское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101364/88/1013648854_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_f4755d2f7489b4cc6d0ff517c20bc741.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, средняя азия, россия, александр перенджиев, многовекторность, международные отношения, бывший ссср, постсоветское пространство, центральная азия, запад, ес, британия, франция, каспийское море, транзит, еаэс, снг, одкб
Новости, Казахстан, Средняя Азия, Россия, Александр Перенджиев, многовекторность, международные отношения, бывший СССР, постсоветское пространство, Центральная Азия, Запад, ЕС, Британия, Франция, Каспийское море, транзит, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ

Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт

07:30 22.09.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад и Британия в частности не оставляют попыток усилить своё влияние в Средней Азии, но России есть чем ответить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
По его мнению, реализации западных устремлений в Средней Азии способствует "многовекторность" Казахстана. При этом, заметил Перенджиев, это "дружественное нам государство" имеет свои отличия от других "многовекторных" постсоветских республик.
В частности, заметил эксперт, "если та же Туркмения обеспечивает свою многовекторность за счет закрытости и очень этим гордится, то Казахстан ведет себя открыто, чем пользуются наши стратегические противники".
"В Казахстане сильно скрытое влияние Британии, которая пытается влезть в Среднюю Азию и на Каспий, чтобы взять под контроль наши транспортные коридоры (мы их выстраиваем вместе с Азербайджаном и с Ираном)", - подчеркнул доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
Александр Перенджиев: кто он
"Понятно, что на Каспии торчат британские уши", - констатировал эксперт.
Британцы стремятся "сделать пробританскими представителей властей стран, через которые эти транспортные коридоры проходят", сказал военный политолог. Он уверен, что в России знают о такой опасности и учитывают, что и другие западные государства, несмотря на двусторонние противоречия, стремятся подчинить себе проходящие через регион транспортные коридоры.
"Иногда сложно разобраться в том, что там происходит. Мы в этой сфере увидим еще много интересного", - заметил Перенджиев.
Полный текст интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказаласьавтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович в публикации Как премьер Великобритании Кэмерон решил прикупить элиты стран Средней Азии, Казахстана и Монголии
 
НовостиКазахстанСредняя АзияРоссияАлександр Перенджиевмноговекторностьмеждународные отношениябывший СССРпостсоветское пространствоЦентральная АзияЗападЕСБританияФранцияКаспийское моретранзитЕАЭССНГОДКБ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:36Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
09:26Украинская артиллерия обстреляла Горловку
09:15Хочу жить в России. "Западные СМИ нарисовали нам жуткую Россию, но мы все-равно решили, что надо ехать"
09:00Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой
08:45Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава"
08:15"Вы же славяне". Почему Польский гарнизон Львова сдал город Красной Армии
08:15Политтехнолог рассказал, чем старый "мирный план" Зеленского отличается от нового
08:00Дубль 45-го: противники России почти отчаялись чего-либо добиться военным путем
07:45"Финляндии и Швеции очень нравится угрожать России" - Бекман
07:30Казахстан ведет себя открыто, но Великобритании интересен только Каспий - эксперт
07:15Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией
07:00Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будет
06:45Поликарпов: частичную мобилизацию желательно провести после освобождения части Курской области
06:30Перенджиев рассказал, как Зеленский курской авантюрой помогает России в СВО
06:15Группировку ВСУ в Курской области необходимо уничтожать не числом, а умением, считает Перенджиев
06:00Перенджиев: Нужна конференция не по Украине, а по международной ядерной безопасности
05:45"Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева" - журналист-международник
05:30Перенджиев: "Посмотрим, какой хитрый план нам подготовил Шольц и компания"
05:15Китай и Россия "вступили в битву транспортных коридоров" - эксперт
05:00Бекман: "Коммунистка Санна Марин — это новый Геббельс Европы, она ликвидировала независимость Финляндии"
Лента новостейМолния