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Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией

Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией - 22.09.2024 Украина.ру

Политтехнолог о тех в США, кто искренен в призывах к переговорам с Россией

В США осознают необходимость прямых переговоров в Россией и поэтому озвучивают такие инициативы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-09-22T07:15

2024-09-22T07:15

2024-09-22T07:15

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По мнению политтехнолога, есть объяснение появлению в издании The Hill призывов к немедленному началу прямых переговоров с Россией во избежание глобального мирового конфликта. С такими заявлениями выступили, в частности, сын Дональда Трампа и Роберт Кеннеди-младший.Выдрин предположил, что сын Трампа унаследовал от отца страсть к строительству, производству и созиданию. Второй фигурант публикации влиятельного американского издания тоже не чужд идеям мира – учитывая жизнелюбие и неприятие войны своего родственника, фронтовика Джона Фицджеральда Кеннеди."Ведь Трамп умеет лучше зарабатывать на строительстве, чем на разрушении. Соответственно, он войну считает убыточным занятием. В отличие от той же банковской элиты, для которой война — лучший объект финансирования, - пояснил Выдрин. - Наверное, и сынок искренне хочет мира. Их семейный бизнес, от недвижимости до ювелирного дела, завязан на мирную среду. Поэтому и верю в его искренность".По словам политтехнолога, Роберт Кеннеди-младший боготворит своего великого родственника. Выдрину довелось часто общаться с личным охранником 35-го президента США, убитого в Далласе."Он вспоминал, что президент и как фронтовик, и как отчаянный жизнелюб ненавидел войны всеми фибрами души. Думаю, что эта страсть передалась и его потомкам", - сказал Выдрин.Дмитрий Выдрин: кто он Философ, политолог и политтехнолог"Так что оба автора вполне искренни в своих убеждениях и призывах. А искренность рано или поздно оценивается и читателями, и избирателями. Даже в американской политике", - констатировал политтехнолог.Полный текст интервью Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, сша, дмитрий выдрин, дональд трамп, роберт кеннеди-младший, сво, геополитика, международные отношения, международная политика, президент сша, президентские выборы