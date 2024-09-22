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Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава"

Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава" - 22.09.2024 Украина.ру

Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава"

При новой волне частичной мобилизации будет учтён опыт предыдущей реализации такого мероприятия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов

2024-09-22T08:45

2024-09-22T08:45

2024-09-22T08:45

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Михаил Поликарпов: Кто он? Военный историк и писательПо мнению Поликарпова, новая частичная мобилизация в России нужна для обеспечения СВО – в том числе в тылу. При этом, сказал военный историк, в отличие от реализации такой меры в 2022 году, теперь не будет проблем с оснащением личного состава."Людям не придется искать бронежилеты на "Авито", - уверен Поликарпов. - Но у новой мобилизации есть и свои минусы. У нас появится новая волна паникующих, которые рванут в Казахстан и в Грузию".Ранее Евгений Норин – тоже военный историк, журналист и автор книги о двух чеченских кампаниях в интервью изданию Украина.ру заявил, что России достаточно провести мобилизацию в 50 тысяч человек из структур МВД, воинских частей за пределами России и вернувшихся домой контрактников. Михаил Поликарпов отметил, что "Норин прав в том смысле, что для мобилизации нужно иметь 20-25% людей с боевым опытом"."В этом случае воинские части изначально будут боеспособными, их не надо будет долгое время вводить в курс дела. Но мы столько опытных бойцов не наберем", - пояснил Поликарпов."Призвать 50 тысяч человек в любом случае будет недостаточно, потому что нам придется демобилизовать ребят из первой волны и создавать мобильные группы ПВО для борьбы с беспилотниками. Но набрать 60 тысяч человек с боевым и военным опытом из 300 тысяч – это реально", - считает Поликарпов.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.руУпомянутое в тексте интервью Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу" читайте на сайте Украина.руТем временем Следователи нашли взаимосвязь между покушением на Прилепина и гибелью Татарского

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новости, россия, казахстан, евгений норин, мвд, вооруженные силы украины, мобилизация, демобилизация, минобороны рф, сво