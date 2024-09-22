Поликарпов о частичной мобилизации: "У нас теперь не будет проблем с оснащением личного состава"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
При новой волне частичной мобилизации будет учтён опыт предыдущей реализации такого мероприятия. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, участник боевых действий в Югославии и литератор Михаил Поликарпов
По мнению Поликарпова, новая частичная мобилизация в России нужна для обеспечения СВО – в том числе в тылу. При этом, сказал военный историк, в отличие от реализации такой меры в 2022 году, теперь не будет проблем с оснащением личного состава.
Ранее Евгений Норин – тоже военный историк, журналист и автор книги о двух чеченских кампаниях в интервью изданию Украина.ру заявил, что России достаточно провести мобилизацию в 50 тысяч человек из структур МВД, воинских частей за пределами России и вернувшихся домой контрактников. Михаил Поликарпов отметил, что "Норин прав в том смысле, что для мобилизации нужно иметь 20-25% людей с боевым опытом".
"В этом случае воинские части изначально будут боеспособными, их не надо будет долгое время вводить в курс дела. Но мы столько опытных бойцов не наберем", - пояснил Поликарпов.
15 сентября, 05:08Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет. Они не могут оставить все как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют
"Призвать 50 тысяч человек в любом случае будет недостаточно, потому что нам придется демобилизовать ребят из первой волны и создавать мобильные группы ПВО для борьбы с беспилотниками. Но набрать 60 тысяч человек с боевым и военным опытом из 300 тысяч – это реально", - считает Поликарпов.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию читайте на сайте Украина.ру
Упомянутое в тексте интервью Норин объяснил, почему России нужно набрать 50 тысяч мобилизованных и обогнать "украинскую антилопу" читайте на сайте Украина.ру