https://ukraina.ru/20240922/1057603079.html

Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА

Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА - 22.09.2024 Украина.ру

Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА

При детонации боевой части украинского беспилотника один пожарный погиб и двое ранены. Об этом сообщает МЧС России.

2024-09-22T10:20

2024-09-22T10:20

2024-09-22T10:20

новости

россия

луганская народная республика

мчс

всу

бпла

новые регионы

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324039_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_7f752a195f81b41f429b9341b1d2cdc3.jpg

Инцидент произошёл в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пожарные тушили возгорание сухой растительности, вызванное падением "нескольких беспилотников"."В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ", - констатировали в МЧС РФ.Там также отметили, что с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко."Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.Накануне в эфире Украина.ру писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков сравнил деятельность Владимира Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – подробности в публикации Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков

россия

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, луганская народная республика, мчс, всу, бпла, новые регионы, вооруженные силы украины