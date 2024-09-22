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Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА - 22.09.2024 Украина.ру
Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
При детонации боевой части украинского беспилотника один пожарный погиб и двое ранены. Об этом сообщает МЧС России.
2024-09-22T10:20
2024-09-22T10:20
2024-09-22T10:20
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Инцидент произошёл в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пожарные тушили возгорание сухой растительности, вызванное падением "нескольких беспилотников"."В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ", - констатировали в МЧС РФ.Там также отметили, что с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко."Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.Накануне в эфире Украина.ру писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков сравнил деятельность Владимира Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – подробности в публикации Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, луганская народная республика, мчс, всу, бпла, новые регионы, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС, ВСУ, БПЛА, Новые регионы, Вооруженные силы Украины
Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
При детонации боевой части украинского беспилотника один пожарный погиб и двое ранены. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошёл в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пожарные тушили возгорание сухой растительности, вызванное падением "нескольких беспилотников".
"В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ
", - констатировали в МЧС РФ.
Там также отметили, что с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.
"Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.
Накануне в эфире Украина.ру писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков сравнил деятельность Владимира Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – подробности в публикации Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков