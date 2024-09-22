Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА - 22.09.2024 Украина.ру
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Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА - 22.09.2024 Украина.ру
Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА
При детонации боевой части украинского беспилотника один пожарный погиб и двое ранены. Об этом сообщает МЧС России.
2024-09-22T10:20
2024-09-22T10:20
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Инцидент произошёл в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пожарные тушили возгорание сухой растительности, вызванное падением "нескольких беспилотников"."В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ", - констатировали в МЧС РФ.Там также отметили, что с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко."Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.Накануне в эфире Украина.ру писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков сравнил деятельность Владимира Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – подробности в публикации Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
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новости, россия, луганская народная республика, мчс, всу, бпла, новые регионы, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС, ВСУ, БПЛА, Новые регионы, Вооруженные силы Украины

Российский пожарный погиб из-за детонации украинского БПЛА

10:20 22.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТренировка подразделений МЧС в Крыму
Тренировка подразделений МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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При детонации боевой части украинского беспилотника один пожарный погиб и двое ранены. Об этом сообщает МЧС России.
Инцидент произошёл в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Пожарные тушили возгорание сухой растительности, вызванное падением "нескольких беспилотников".
"В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ", - констатировали в МЧС РФ.
Там также отметили, что с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.
"Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.
Накануне в эфире Украина.ру писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия - За правду" Николай Стариков сравнил деятельность Владимира Зеленского с подходами премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – подробности в публикации Что общего у Зеленского и Нетаньяху и почему у Путина нет мобильного телефона - Стариков
 
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