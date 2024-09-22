https://ukraina.ru/20240922/1057602761.html
Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА - 22.09.2024 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом утром 22 сентября сообщило Минобороны России.
2024-09-22T09:36
2024-09-22T09:36
2024-09-22T09:36
новости
россия
азовское море
ростовская область
пво
сво
курская область
кто
белгородская область
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:47:549:355_1920x0_80_0_0_1af9d83716675d6fb32d4b5dfed03957.jpg
"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.Там также уточнено, что за ночь шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.На эту тему интервью Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"
россия
азовское море
ростовская область
курская область
белгородская область
воронежская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:0:549:411_1920x0_80_0_0_9e1b77b699d4fda77723e2b6bc77f353.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, азовское море, ростовская область, пво, сво, курская область, кто, белгородская область, воронежская область, бпла, всу
Новости, Россия, Азовское море, Ростовская область, ПВО, СВО, Курская область, КТО, Белгородская область, Воронежская область, БПЛА, ВСУ
Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА
Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом утром 22 сентября сообщило Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.
Там также уточнено, что за ночь шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря
, четыре – над территорией Ростовской области
, два – над территорией Курской области
, по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей
.