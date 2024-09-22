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Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА

Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА - 22.09.2024 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА

Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Об этом утром 22 сентября сообщило Минобороны России.

2024-09-22T09:36

2024-09-22T09:36

2024-09-22T09:36

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"Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.Там также уточнено, что за ночь шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей.На эту тему интервью Командир 95-го стрелкового полка "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной"

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