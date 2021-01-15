В Запорожье владельцы ручной лисы Алисы ищут потерявшуюся питомицу. О пропаже они сообщили в Instagram спортивного клуба «Адреналин» 14 января

«Сбежала с базы, на которой мы с ней душа в душу жили 2 года. Она ручная, но кого угодно не подпустит, есть только три человека, которых она признает!» — говорится в записи.

«Она и раньше смывалась, но далеко от дома не уходила… гуляла и возвращалась, а тут… Как всегда, во всем виноваты мужики!) Она сейчас в поиске жениха. Короче, главное, чтоб не убили с перепугу, на фоне ситуации в Беленьком все всего боятся», — добавили владельцы в комментариях.

«Украина превращается в Африку»: харьковчан напугали разгуливающие по городу слон и агрессивная лиса © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Также они поделились архивным видео, на котором Алиса играет и позволяет себя чесать.

Ранее охотники начали отстрел в селе Беленьком под Запорожьем всех диких животных, из-за того что неизвестный зверь нападает на домашних кроликов.