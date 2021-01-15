«Сбежала с базы, на которой мы с ней душа в душу жили 2 года. Она ручная, но кого угодно не подпустит, есть только три человека, которых она признает!» — говорится в записи.
«Она и раньше смывалась, но далеко от дома не уходила… гуляла и возвращалась, а тут… Как всегда, во всем виноваты мужики!) Она сейчас в поиске жениха. Короче, главное, чтоб не убили с перепугу, на фоне ситуации в Беленьком все всего боятся», — добавили владельцы в комментариях.
Отмечается, что лисе сделали все необходимые прививки. Хозяева просят не убивать животное при встрече, а сообщить, где ее заметили.
Также они поделились архивным видео, на котором Алиса играет и позволяет себя чесать.
Ранее охотники начали отстрел в селе Беленьком под Запорожьем всех диких животных, из-за того что неизвестный зверь нападает на домашних кроликов.