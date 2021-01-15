Невероятную по своей комичности историю, которая случилась в Офисе президента Украины, рассказывают в своем расследовании журналисты «Watchdogs», написал депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Петра Порошенко Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram 15 января

«Накануне инаугурации Байдена Офис Президента нанял в Америке лоббистов. И для этой цели привлекли никому не известную компанию West Capital Inc. Взаимоотношения Офиса Президента и лоббистской фирмы отразились в официальных американских реестрах», — написал Гончаренко.

Алексей Гончаренко – последний клоун Порошенко © Facebook, Алексей Гончаренко Александр Гавришук, действующий заместитель председателя Службы судебной охраны, а компания West Capital Inc. оказалась фейковой.

Гончаренко задается вопросом: сколько средств Госбюджета пошло на этот фейковый лоббизм?

Полную версию расследования покажут в эфире телеканала Порошенко «Прямой».