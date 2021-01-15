«Накануне инаугурации Байдена Офис Президента нанял в Америке лоббистов. И для этой цели привлекли никому не известную компанию West Capital Inc. Взаимоотношения Офиса Президента и лоббистской фирмы отразились в официальных американских реестрах», — написал Гончаренко.

Алексей Гончаренко – последний клоун Порошенко
Алексей Гончаренко – последний клоун Порошенко
© Facebook, Алексей Гончаренко
По его словам, лоббистом оказался Александр Гавришук, действующий заместитель председателя Службы судебной охраны, а компания West Capital Inc. оказалась фейковой.

Гончаренко задается вопросом: сколько средств Госбюджета пошло на этот фейковый лоббизм?

Полную версию расследования покажут в эфире телеканала Порошенко «Прямой».