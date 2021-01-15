По словам специалиста, в украинском обществе сейчас активно пропагандируется пища с высоким содержанием соли, сахара и жиров, что само по себе очень вредно и приводит к повышению смертности от сопутствующих заболеваний.
Швец уточнил, что врачи мечтают, чтобы с прилавков исчезли сладкие газированные напитки, значительная часть сладостей, особенно с трансжирами. Но «возможности производителей значительно выше аналогичных из медицинского сообщества».
Единственная сфера, где об этом решили позаботиться, говорит Швец, — школьное питание, к нему на Украине с 1 января 2021 года вступили новые санитарные требования. В частности, из детского меню пропала газировка и сосиски. То же самое диетолог призвал сделать родителей и дома, если они хотят сохранить здоровье своих чад.
Что же касается питания взрослых, то тут специалист напомнил об одной из самых серьезных проблем современности — высоком потреблении соли.
«Я бы сказал, что из пищевых добавок наиболее опасна соль. Потому что у нас ежегодно умирает 400 тысяч человек от сердечно-сосудистых заболеваний. Частично это связано с тем, что они потребляют слишком много соли. А именно в 2,5 раза больше, чем рекомендуется», — заявил диетолог.
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