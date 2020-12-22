Секретами поддержания иммунитета в период пандемии поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова в интервью радио Sputnik 21 декабря

По словам врача, основа укрепления здоровья — правильно составленный рацион питания, содержащий белки, микроэлементы, витамины, в частности C и D.

Диетолог привела пример полезного меню на день.

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При этом в обед необходимо увеличить количество животных белков — съесть курицу или рыбу с овощами — источником углеводов.

На ужин не стоит переедать, в его основе должны быть белки, углеводы, много клетчатки, и лишь немного жиров. Например, можно сделать овощной омлет.

«Когда таким образом, без фанатизма, выстроен дневной рацион, то организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител», — пояснила врач.

Она добавила, что для перекуса подойдут хлебцы с хумусом или 50-100 граммов творога с фруктами — это полезнее, чем печенье или булочки.