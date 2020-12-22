По словам врача, основа укрепления здоровья — правильно составленный рацион питания, содержащий белки, микроэлементы, витамины, в частности C и D.
Диетолог привела пример полезного меню на день.
На завтрак, как вариант, можно съесть кашу с кусочком сыра: в нем содержится животный белок, а в каше — растительный. Кашу можно сварить на молоке, если нет его непереносимости. А завершить завтрак, например, чашкой кофе и горстью сухофруктов, в которых содержится клетчатка.
При этом в обед необходимо увеличить количество животных белков — съесть курицу или рыбу с овощами — источником углеводов.
На ужин не стоит переедать, в его основе должны быть белки, углеводы, много клетчатки, и лишь немного жиров. Например, можно сделать овощной омлет.
«Когда таким образом, без фанатизма, выстроен дневной рацион, то организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител», — пояснила врач.
Она добавила, что для перекуса подойдут хлебцы с хумусом или 50-100 граммов творога с фруктами — это полезнее, чем печенье или булочки.