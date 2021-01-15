Блогер, лидер украинской «Партии Шария» Анатолий Шарий планирует посетить Россию для вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил 14 января в эфире телеканала «112 Украина»

Шарий хочет запретить Партию Шария © Facebook, Партія Шарія

Свой выбор Шарий объяснил тем, что российская вакцина, в отличие от западных разработок, проходила клинические испытания на людях, а не на обезьянах.

«Я же не мартышка, чтобы на мне пробовать», — заявил он.

Блогер отметил, что его беспокоят сообщения о побочных эффектах, которые вызывают вакцины западных фармкомпаний, и напомнил, что в некоторых странах зафиксировали смертельные исходы после вакцинации.

В настоящее время Шарий проживает в Европе.

Накануне в Германии 10 человек умерли после прививки Pfizer, а немногим ранее в Норвегии зафиксировали смерть 23 человек, которым была сделана прививка от коронавируса этой же вакциной.