«Я впервые, наверное, за 12 лет посещу Российскую Федерацию», — сказал он и добавил, что планирует получить вакцину «Спутник V».
Свой выбор Шарий объяснил тем, что российская вакцина, в отличие от западных разработок, проходила клинические испытания на людях, а не на обезьянах.
«Я же не мартышка, чтобы на мне пробовать», — заявил он.
Блогер отметил, что его беспокоят сообщения о побочных эффектах, которые вызывают вакцины западных фармкомпаний, и напомнил, что в некоторых странах зафиксировали смертельные исходы после вакцинации.
В настоящее время Шарий проживает в Европе.
Накануне в Германии 10 человек умерли после прививки Pfizer, а немногим ранее в Норвегии зафиксировали смерть 23 человек, которым была сделана прививка от коронавируса этой же вакциной.